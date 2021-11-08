نص كلمة سامح شكري في المؤتمر الصحفي مع نظيره الأمريكي بواشنطن

أعرب السفير سامح شكري، وزير الخارجية، عن سعادته بتواجده في واشنطن، التي كان يعيش فيها بسرور، وخدم فيها سفيرا لمصر في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أعرب عن سروره الكبير بلقائه مع أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، والحديث في مجال الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر، «أريد أن أشكرك جدًا على استقبالك الحافل والنقاشات البناءة التي تقاسمناها سواء في الاتصالات الهاتفية أو في لقاءاتنا وجها لوجه».

توجيهات للحكومة المصرية بتحسين العلاقات المصرية الأمريكية

وأضاف «شكري»، خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الأمريكي، وعرضته شاشة «سكاي نيوز عربية»، أنه يتطلع لاستمرار هذه العلاقة الإنسانية والمهنية مع نظيره الأمريكي، مؤكدًا أن هناك توجيهات للحكومة المصرية، بتحسين العلاقات المصرية الأمريكية، وذلك لاعتقادنا بأن العلاقات المشتركة أو الشراكة بين الولايات المتحدة ومصر مهمة للغاية، من أجل المحافظة على السلام والازدهار، مؤكدًا أن الشراكة بين البلدين، تُعد حجر زاوية لاستقرار المنقطة لعشرات السنين.

مصر تتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في جميع المجالات

وأوضح وزير الخارجية، أن مصر تتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في جميع المجالات، بما في ذلك العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة لتحسين الأوضاع في المنطقة، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، يشتركان في العديد من الرؤى المشتركة حول الأوضاع الإقليمية والدولية، ومن مصلحة البلدين أن تتحسن هذه العلاقات، مؤكدًا أن مصر تمكنت من تحسين أوضاعها، وتمكين استقرارها، وتحويلها لقوة إقليمية، ولها دور كبير في استقرار المنطقة.

وأوضح السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أنه يُثمن العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين، بما في ذلك الأمن، ومحاربة الإرهاب والتطرف، الذي ينهش في جسد الأمم، ويجب توثيق العلاقات بين البلدين، للتغلب على كافة التحديات، مستشهدًا على هذا الأمر بما حدث في قطاع غزة، إذ إنه بالتعاون الأمني والتنسيق الكبير بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، أمكن تعزيز استقرار المنطقة.

التدريبات العسكرية بين البلدين عززت من التعاون العسكري

وأضاف «شكري»، أن التدريبات العسكرية المشتركة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في شهر سبتمبر السابق، فضلًا عن الاجتماعات بين قادتنا العسكريين؛ عززت من التعاون العسكري بين بلداننا، بالإضافة إلى التعاون في المسائل الاستراتيجية التي ساهمت في تعزيز دور الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن العلاقات المصرية مع الولايات المتحدة الأمريكية لا تقتصر فقط على الأمن والاستقرار.

لدينا تحديات في مصر كبيرة مثل البحث العلمي

وأشار وزير الخارجية، إلى أن العلاقات المصرية الأمريكية متواجدة في الجانب العلمي والاتصالي والثقافي، وهي مجالات تعزز من أواطر الصداقة بين البلدين، لذلك ندعم تقوية العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، من أجل بلداننا، بما فيها التجارة والبحث العلمي والبحث الأكاديمي، «نحن في بلدنا لدينا تحديات كبيرة خاصة في مجالات متطورة مثل البحث العلمي على سبيل المثال».

وأوضح السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أنه يجب على القادة السياسيين في العالم أجمع، أن يفكروا في كيفية مواجهة التحديات التي تواجه بلادهم حاليا، موضحًا أنه يعتقد بأن التحديات التي تواجه القيادة السياسية في مصر هي أن المجتمع يجب أن يتطور إلى الأرقى، ويكون هناك اهتمامًا زائدًا بالحقوق السياسية والثقافية، كما يجب الاهتمام بمجالات العلاقات السياسية والاجتماعية والدينية في البلاد وكذلك الثقافية أيضًا، فضلًا عن ضرورة التعاون بين الدول فيما يتعلق بالتحديات.

علينا بذل الجهد من أجل أن ينعم الشعب بحقوقه على المستوى الاجتماعي

وأشار «شكري»، أنه يجب علينا أن نعترف بأن الشعب المصري هو من يقرر بالطبع نظامه السياسي ونظامه الاقتصادي، وما يجب علينا أن نفعله من أجل أن ينعم الشعب المصري بحقوقه على المستوى الاجتماعي، وهو ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويجب الحفاظ على وحدة الأراضي خاصة في سبيل تطوير البلد وتوحيد الجهود الدبلوماسية من أجل عودة السلام والاستقرار في المنطقة العربية.

علينا تحسين العلاقات المصرية الأمريكية خاصة الاستراتيجية

وأوضح وزير الخارجية، أن مصر تسعى إلى عقد علاقة استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية مبنية على التعاون المتبادل بين البلدين، وأنه يُعتقد بأنه في الشهور القادمة، يجب علينا أن نركز على هذا الحوار الاستراتيجي بأن يكون فرصة لتحسين العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، «ما نقوم به هو من أجل المصلحة المشتركة والمصلحة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وأشكركم على ضيافتكم، وأتمنى أن النقاشات تكون بعمق وأن تكون ناجحة من أجل تعميق العلاقة القائمة والصداقة والتفاهم المشترك بين البلدين».