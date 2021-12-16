29 ديسمبر آخر موعد للاشتراك بمشروع علاج اتحاد المهن الطبية

أعلن اتحاد المهن الطبية، أن يوم الأربعاء الموافق 29 ديسمبر الجاري، هو آخر فرصة للاشتراك في مشروع علاج أعضاء المهن الطبية، نظرا لإجراء الاتحاد أعمال الجرد السنوي، بدء من يوم 30 ديسمبر.

وأكد الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق نقابة الأطباء، وأمين صندوق مساعد اتحاد المهن الطبية، أن خدمات مشروع العلاج تكون فارقة في حالة تعرض الطبيب أو أحد أفراد أسرته للإصابة بالمرض وتطلبه العلاج.

مشروع علاج أعضاء المهن الطبية

وأضاف «القاضي»، أن مشروع علاج أعضاء المهن الطبية يعتبر بمثابة مشروع تكافلي الاشتراك به يساعد في تحسين الخدمات المقدمة، إضافة إلى الدعم الذي يلقاه المشروع من صندوق اتحاد المهن الطبية.

وناشد «القاضي» جموع الأطباء البشريين والزملاء أعضاء نقابات الأسنان والبيطري والصيادلة بسرعة الاشتراك في مشروع العلاج، موضحا أن مجلس إدارة الاتحاد عمل في الفترة الأخيرة على تحسين الخدمات المقدمة بمشروع العلاج من خلال إنشاء الخط الساخن لتلقي وتلبية الطلبات على مدار اليوم، والتوسع في إنشاء فروع إدارية لمشروع العلاج بالمحافظات.

وأشار «القاضي» إلى قيام اتحاد المهن الطبية بعقد ورشة عمل قريبا، لبحث المزيد من سبل تطوير مشروع العلاج.

بدء التشغيل التجريبى لخدمة «كول سنتر»

من جانبه، أعلن الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية الدكتور حسين عبد الهادي، بدء التشغيل التجريبي عبر خدمة الخط الساخن «15603»، والذي يستمر لمدة ثلاثة أشهر، للرد على أسئلة واستفسارات السادة الأعضاء حول المعاشات والإعانات ومشروع العلاج والخدمات الأخرى.

يأتى ذلك ضمن خطة المنظومة الرقمية المتكاملة لتقديم الخدمات إلكترونيا، والتى تبدأ مرحلتها الأولى بتغيير البنية التحتية للمنظومة الإلكترونية والسيرفرات، واعتماد برنامج لربط الإدارات ومشروع العلاج والمعاشات، والثانية ربط النقابات «الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين» بالاتحاد، والثالثة توفير منافذ إلكترونية ليحصل العضو على الخدمات بنفسه دون التعامل مع الموظفين.