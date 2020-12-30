صيادلة القاهرة تتخذ إجراءات قانونية ضد اتحاد المهن الطبية بسبب كورونا 

قرر مجلس نقابة صيادلة القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد اتحاد المهن بخصوص تداعيات كورونا، وقال مجلس النقابة إنه من منطلق المسؤلية التي تم تكليفهم بها من قبل أعضاء الجمعية العمومية لصيادلة القاهرة قاموا بمخاطبة اتحاد المهن الطبية بكثير من المخاطبات الرسمية وبتوضيح ما يعانيه أعضاء المهن الطبية من عدم اتخاذ اللازم لمواجهة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا وتوقف الإعانات مما تسبب في زيادة العبء المالي على أعضاء الجمعية العمومية نتيجة لجوءهم للمستشفيات الخاصة التي لا تغطي الإصابة بفيروس كورونا مما أفقدهم الثقة في كفاءة مشروع العلاج.

وأضاف أعضاء مجلس نقابة صيادلة القاهرة في بيان: «أن الحقيقة الدامغة للجميع بأن اتحاد المهن الطبية اتخذ من التسويف مسكنًا لا نفع منه سوى تهدئة جموع أعضاء المهن الطبية».

النقابة تنذر اتحاد المهن الطبية

وأرسلت نقابة صيادلة القاهرة، إنذارا لاتحاد المهن الطبية الذي لم يف بواجبه الذي كفله قانون 13 لسنة 1983 الذي أحد أهم أسباب صدوره إعانة أعضاء المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق إعانة ومعاشات يتولى إعانة العضو إعانة وقتية طبقا لمادة 8 من القانون وهو ما أكدته مادة 9 من القانون عند تعرض أعضاء الاتحاد او أسرهم لضرر جاز للاتحاد صرف إعانة وقتية.

َوأكدت النقابة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه ما تراه من تراخي من اتحاد المهن الطبية وستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

وتابعت: «سيكون التاريخ شاهدًا على تهرب اتحاد المهن الطبية من واجباته في حماية أعضاءه المحاربين والذين دفعوا حياتهم فداءا والتزاما بواجبهم المقدس تجاه وطنهم».