خيري حسن: «كل مذيعي ماسبيرو شاطرين في اللغة العربية»

قال الإعلامي القدير خيري حسن، أحد أشهر مذيعي الأخبار في تاريخ التليفزيون المصري، إن كل العاملين بمبنى ماسبيرو، رائعين في التحدث باللغة العربية الفصحي، وسيجبروا على ذلك بسبب كثرة تعاملهم مع قامات اللغة الأكابر، «مذيع ماسبيرو شاطر في اللغة العربية، لأنها إذاعة الشعب وقريبة من الناس».

حسن: الأستاذ فهمي عمر لم يحول أي عامل في ماسبيرو إلى التحقيق أبدا

وأضاف «حسن»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «CBC»، أن الأستاذ فهمي عمر، لم يحول إيا من العاملين في ماسبيرو إلى التحقيق أبدا، «لو حاجة كبيرة خالص كانت يا قلم يا شلوت».

حسن: أول حوار ليا مع الفنانة ماجدة الصباحي خارج الاستوديو.. كانت بتصور فيلم العمر لحظة

وأوضح: «أول حوار ليا مع فنانة، عملته كان بره الأستوديو، وقالي الأستاذ فهمي عمر ربنا يديله الصحة، أني هعمله مع الفنانة ماجدة الصباحي، لأنها كانت بتصور فيلم العمر لحظة، ولما روحت لقيت الفنانة، واتكلمت معاها باللغة العامية».

وأوضح أن المواطن لا يرغب كثيرا في الحديث باللغة العربية، وفي حال الحديث معه باللغة العربية الفصحى، لن يتقبل ذلك بشكل كبير، «في المعاملات اليومية هو مش هيستحمل الحديث باللغة العربية بشكل دائم ودوري».

وولد الإعلامي خيري حسن في شهر فبراير عام 1952 بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا، وتخرج من كلية الآداب بجامعة القاهرة قسم اللغة العربية عام 1975، وتقدم لإختبارات إذاعة الشعب عام 1985 وإختاره الاستاذ فهمي عمر رئيس الإذاعة وقتها بعد اختبارات عديدة وصعبة.