صندوق مصر السيادي: تطوير مجمع التحرير يرفع سعر الأرض بوسط البلد 100%

قال أيمن سليمان، رئيس صندوق مصر السيادي، إن مجمع التحرير سيتم تطويره عن طريق تحالف أمريكي يدخل لأول مرة جمهورية مصر العربية، لافتًا إلى أن مجمع التحرير سيكون مفتوحًا للجميع بعد تطويره، إذ يوجد ممر سير يربط بينه وبين المتحف المصري، فضلًا عن وجود أوجه فندقية على مستوى عالٍ.

افتتاح مجمع التحرير بعد 24 شهر من إبرام التعاقد

وأضاف «سليمان»، في لقاء مع برنامج «مال وأعمال»، المذاع على قناة Extra News الفضائية، مساء الخميس، أنه سيتم افتتاح المشروع الجديد بعد 24 شهرًا من إبرام التعاقد مع التحالف الأمريكي، موضحًا أن التطوير في مجمع التحرير سيرفع سعر الأرض في منطقة وسط البلد بنسبة 100% على الأقل ولن يتم بيع مقدرات البلد، لكن الاستثمار يكون لمدة 49 سنة فقط.

استفادة الاقتصاد المصري

وأوضح رئيس صندوق مصر السيادي، أن الصندوق يشجع على الاستثمار بعيد المدى الذي يحقق فرصة استثمارية فريدة، ويكون نقطة ثقة للاستثمار في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الصندوق سيحقق عوائد من حقوق حق الانتفاع ونسبة من التشغيل بجانب استغلال المكان ليصبح منتجع سياحي يخدم منطقة وسط البلد، بعد أن كان مبنى مهجور وهذا يمثل إضافات للاقتصاد المصري، ويعد رفع لقيمة المناطق في القاهرة الخديوية.

عناصر جذب سياحية

وأكد رئيس صندوق مصر السيادي، أن موكب المومياوات خلق عنصر جذب جديد هو متحف الحضارة، وسيتم فتح المتحف الكبير وهذا يساعد على زيادة حضور السياح إلى مصر بجانب تطوير مثلث ماسبيرو لتصبح القاهرة مدينة رائدة في السياحة، لافتًا إلى أن تطوير منطقة شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية كان مشابه للتطوير الذي ستقيمه الشركة الأمريكية في مجمع التحرير.

وذكر رئيس صندوق مصر السيادي، أن الصندوق يهدف إلى جذب القطاع الخاص للاستثمار في الأصول المصرية المختلفة لتحقيق عائد أكبر للأصول.