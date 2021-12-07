صندوق مصر السيادي: 3.5 مليار دولار حجم الاستثمار في مشروع تطوير مجمع التحرير

قال أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن تطوير مجمع التحرير سيحقق العديد من النتائج الإيجابية على الاقتصاد المصري، وتصل حجم الاستثمارات الضخمة بمشروع تطوير مجمع التحرير نحو 3.5 مليار دولار، موضحًا أن هذا المشروع الضخم هو بداية للعديد من المشروعات الضخمة الأخرى، كما تشهد الفترة المقبلة مفاوضات كثيرة بشأن مشروعات كبرى لها عائد قوي وإيجابي على الاقتصاد المحلي.

استغلال أرض الحزب الوطني السابق

وأضاف «سليمان»، في مداخلة هاتفية، مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، ومن تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن مشروع استغلال أرض الحزب الوطني السابق، سيكون من أهم المشروعات المصرية خلال المستقبل، موضحًا أن الهيكل التعاقدي لاستغلال مجمع التحرير سيستمر حوالي 49 عامًا، ومن المقرر أن تنتفع مصر من الإيجار والأرباح، كاشفًا عن انتهاء جزء كبير من العمل الفني الخاص بهذا المشروع.

ولقت إلى أن الحالة الإنشائية لمجمع التحرير جيدة، وهذا أمر سيساهم فى الانتهاء من المشروع في الموعد المخطط له، منوهًا بأن المجمع يجرى تجهيزه ليصبح متاحا للاستخدام كفندق، كما أنه يجرى إضافة أنوار وأجهزة تكييف وصرف ومياه وكهرباء للمجمع.

وتابع: «هناك دراسات خلال الفترة الحالية لإعادة استخدام أرض مقر الحزب الوطني القديم، وسط رغبات من مختلف المستثمرين؛ للاستثمار في هذا المكان».

وأوضح أنه يجرى حاليا دراسة سوقية لمنطقة وسط البلد من أجل إعادة استغلالها بشكل أفضل؛ لجذب عناصر سياحية وثقافية واقتصادية وترفيهية بجانب المتحف المصري، معلنًا أن هناك أوراقا جديدة ستطرح فيها قريبًا، وأن الشركات تجهز حاليًا لتكون قادرة على طرحها في البورصة.