خالد عبدالغفار: لا أحد فوق القانون وتعاملنا بحزم مع واقعة إهانة معيد

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزيرة الصحة، إنه أمر باتخاذ إجراء في الواقعة الأخيرة الخاصة بتعدي أستاذ جامعي على المعاش، على معيد صغير في السن.

تطبيق القانون بشدة

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «المصري أفندي» المذاع على قناة المحور الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد علي خير، مساء الخميس، أن الدولة قوية جدًا في التعامل مع أي مخالفات، ولم تعد مسألة الفساد يجري التعامل معها بسهولة، ولكن يجري تطبيق القانون بشدة.

لا يوجد أحد فوق الحساب

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي: «مفيش حد فوق الحساب، وفي الجمهورية الجديدة لا مكان لمقصر، وهذا لا يعني أن البلد خالية من الفساد، لأن البشر من الطبيعي أن يكون بينهم فاسدون، وفي واقعة حدثت مؤخرًا عندما تعدى أستاذ في سن المعاش على معيد صغير، اتصلت برئيس الجامعة وطلبت منه اتخاذ إجراء في حق المتجاوز، ولدينا في مصر قوانين تردع بشدة جميع المخالفين».

تأهيل الشباب لوظائف المستقبل

في سياق منفصل، تحدث وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن الإجراءات التي تتخذها الدولة في الفترة الأخيرة لتطوير الشباب وتأهيله إلى سوق العمل مستقبلًا، من خلال التخصصات الجديدة التي تتيحها في الجامعات التكنولوجية الحديثة التي تفتتحها الدولة مؤخرًا.

رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي

وأوضح الوزير أن الدولة حاليًا تفتتح كليات بتخصصات جديدة تواكب المستقبل والاحتياجات المستقبلية سوق العمل، والدليل على ذلك هو زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ، ما يبعث رسالة للجميع بأن كل جامعات مصر الحكومية، بها تخصصات مختلفة متطورة مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وعلوم الفضاء.