التعليم العالي: 535 مشروعا في الجامعات الحكومية بـ45 مليار جنيه

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ الدولة المصرية بدأت منذ سنوات، إنشاء كليات وبرامج جديدة داخل الجامعات الحكومية، حتى تكون القاطرة التي من خلالها يتدرب ويتخرج علماء المستقبل، والطلاب الجاهزين لوظائف المستقبل.

535 مشروعا في الجامعات الحكومية بميزانية تقترب من 45 مليار جنيه

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال كلمته أثناء لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، المنعقد حاليا، بأعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة كفر الشيخ، أنّه بمتابعة منظومة المشروعات القومية في الوزارة، ووضعها بنظام مميكن، يمكن من خلاله متابعة نحو 535 مشروعا في الجامعات الحكومية بميزانية تقترب من 45 مليار جنيه.

تضاعف حجم ميزانيات التعليم

وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أنّ السنوات القليلة الماضية شهدت تضاعف حجم ميزانيات التعليم بأكثر من 10 أضعاف نظيرتها التي كانت موجودة من قبل، وذلك من خلال مشروعات تعليمية وخدمية وإنتاجية وعلاجية.

ولفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أنّ جهود التطوير مستمرة في جميع الجامعات، باختلاف موقعها الجغرافي، حيث تحتوي على كليات الطب، مثل جامعات «دمياط، دمنهور، السويس، بنها والعريش».