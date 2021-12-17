الكورة ملهاش أمان.. «شريف الإنجليزي» من لاعب مشهور لبائع بسوبر ماركت

كرة القدم هي عالم الإثارة والشهرة والنجومية والاحتراف وكسب المال، غير أنه مجال لايحظي فيه اللاعبون بأي أمان، فبين لحظة وأخرى قد تتبدل الأحوال لمجرد إصابة طفيفة وربما العجز، وهذا ما واجهه الكابتن «شريف الإنجليزي»، لاعب كرة قدم بنادي ناصر ملوي الذي مر بأزمة صحية أجبرته على اعتزال الملاعب للأبد بعد بتر ساقه، لينتهي به المطاف بالعمل كبائع داخل سوبر ماركت ملكا لوالده، وتأجير البلياردو والبلاي أستيشن بالساعة للأطفال، رغم أنه كان يحلم بمستقبل كروي يحقق له نجومية واسعة قبل تعرضه للوعكة الصحية.

سرطان من النوع الشرس تسبب في بتر قدم شريف

قال «شريف الإنجليزي»، في بث مباشر مع «الوطن»، إنه قبل فترة كان يستعد للمشاركة بمباراة كرة قدم مع فريقه ناصر ملوي، لمواجهة فريق بني مزار، وفجاءة سقط على قدمه وشعر بالآلم فتوجه إلى الأطباء بأبلغوه أن ألمه بسبب التهابات لثقل وزنه، ولضغط الغضروف على العصب، ثم بدأ يحصل على جلسات علاج طبيعي ويذهب للتمارين ثم يرتاح فترة قصيرة، ثم بدأ التعب يزداد تدريجيا، لدرجة أنه لم يعد يستطيع الحركة، فأجرى كشفا طبيا آخر ورجح الطبيب أنه يعاني من ورم بالقدم، ثم أجرى عدة تحاليل وتوجه إلى القاهرة فاكتشف أنه يعاني من سرطان في القدم من النوع الشرس الذي يأكل وينخر في العظام، وتعرض عصب القدم للتأكل، ثم توجه إلى مستشفى قصر العيني بالقاهرة ومكث داخلها أسبوعا حتى قرر الفريق الطبي تغير المفصل، ثم طلب منه الطبيب إجراء أشعة رنين، وتقرر إجراء جراحة تغيير للمفصل، وقبل دقائق من إجرائها أكد له الأطباء أن احتمالية بتر القدم ضعيفة جدا لاتتجاوز واحد في المليون، وأثناء العملية أبلغه الأطباء أن تغير المفصل لن يجدي في حالته ولابد من بتر الساق، فوافق على ذلك.

أضاف «الإنجليزي»، «أجريت العملية، واعتزلت الملاعب نهائيا، ثم تم تعييني في العلاقات العامة بنادي (لافينا)، كما أن مجلس إدارة نادي ناصر ملوي قرر تعييني نائب مدير الكرة (شرفيا)، بالإضافة إلى أنني أعمل بائعا في سوبر ماركت ملك والدي من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ليلا، بالإضافة إلى تربيزة بلياردو وجهازي بلاي استيشن يتم تأجيرهما بالساعة للأطفال»، موضحا أن المكافأة التي يحصل عليها لاتكفي باحتياجات أسرته لذا فإنه مضطر للعمل بالسوبر الماركت، لمدة تتجاوز الـ12 ساعة يوميا.

مكنتش عارف إني غالي عند الناس

أوضح «الإنجليزي» أنه يحمد الله على هذا الاختبار والمحنة الصعبة التي تحولت لمنحة أدرك خلالها مدى تعلق وحب الأهالي له ووقوفهم بجانبه حتى أنهم أقاموا احتفالا ضخما وزفة شعبية عقب عودته من القاهرة بعد إجراء العملية الجراحية، وقال «مكنتش عارف إني غالي أوي عند الناس للدرجة دي»، إضافة إلى وقوف أصدقائه وأفراد أسرته بجانبه، في المقابل هذه المنحة كشفت له تخلي أخرون عنه وقفوا بجواره في البداية من أجل الشو فقط.

وطالب «شريف» وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، بتنفيذ الوعود التي ذكرتها خلال مداخلة تلفونية بإحدى القنوات الفضائية، لأن لديه التزامات أسرية، ومنها أنه يعيش في شقة مؤجرة بمبلغ 1350 جنيها شهريا، في المقابل يحصل على 1500 مكافأة شهرية من نادي لافينا، و1000 جنيه شهريا من نادي ناصر ملوي، بإجمالي 2500 جنيها لاتفي لسد احتياجات ومتطلبات أسرته، كما طالب وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي بتعيينه في أي موقع يتبع الرياضة ضمن نسبة الـ5% المخصصة لذوي الهمم، وتابع «ياريت كل اللي وعدني بحاجة يوفي بيها».