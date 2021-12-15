محافظ المنيا يعقد الاجتماع الأول للمجلس الاقتصادي الاجتماعي لجذب الاستثمارات

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، اليوم، وفد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الممول من الحكومة المصرية وبمساهمة من البنك الدولي، حيث عقد الاجتماع الأول للمجلس الاقتصادي الاجتماعي التابع للوحدة التنفيذية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بهدف مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني المعني بالتنمية المحلية المتكاملة، وتضم المرحلة الثانية من البرنامج محافظتي المنيا وأسيوط بداية من العام الجاري 2021 / 2022 ويستهدف البرنامج تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد ، وخلق فرص عمل محلية ومستدامة، ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلى، وتحسين جودة الخدمات المحلية، وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية.

جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام المساعد، ودكتور خالد عبد الحليم نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التخطيط والتنمية المحلية بالبرنامج، والدكتورة أمل زكريا مستشار وزير التنمية المحلية وربيع محمد عبد البصير أخصائي تنمية محلية بالبرنامج، والدكتور محمود بركة مدير الاستثمار بالبرنامج، وأعضاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين بالمحافظة وأعضاء وحدة التنفيذ بالمحافظة والجهات المعنية.

الارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وقال المحافظ إن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تعمل بخطى سريعة على تنمية صعيد مصر، حيث تضع ملف تنمية الصعيد على رأس أولوياتها، بهدف الارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبحث المحافظ مع الوفد دور المجلس وآليات تفعيله وطرق الإعداد لمؤتمر الاستثمار في محافظات الصعيد، موضحا أن تشكيل المجلس جاء للمشاركة في وضع الرؤية التنموية والخطة الإستراتيجية للمحافظة، ودعم المحافظة في وضع استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية ودراسة وتحليل القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية، ودعم وضع سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة وخلق فرص عمل، ومساندة المحافظة في جذب الاستثمارات المحلية والقومية والدولية من خلال المشاركة في تسويق الفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى مراجعة أولويات ومبادرات تنمية التكتلات الإنتاجية ذات الميزة التنافسية وتقديم الدعم في تنفيذ خطط وتدخلات تنمية التكتلات.

خطط متكاملة وشاملة وعمل دراسات جدوي للمشروعات

كما ناقش المحافظ أهم محاور التنمية الاقتصادية الواعدة بالمحافظة، والتكتلات الاقتصادية التي سيتم البدء بها وتضم تكتلي «العسل الأسود - النباتات الطبية والعطرية»، إذ أكد المحافظ أهمية مكون التكتلات الاقتصادية، لوضع خطط متكاملة وشاملة وعمل دراسات جدوى لكل مشروع من المشروعات التي سيتم تنفيذها لتحقيق التنمية والنهضة الاقتصادية في المحافظة بجميع المجالات لإحداث نقلة نوعية شاملة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

ومن جانبه، أشاد الدكتور خالد عبد الحليم مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، بجهود المحافظة والخطوات المنظمة التي سبقت الانعقاد الأول للمجلس، وأكد على أهمية الدور التنسيقي بين لجان التخطيط المحلي وكافة الجهات على مستوى المحافظة وتحديد الفجوات التنموية في كل إدارة محلية لترجمتها من خلال مشروعات كما قدم عرضًا عن اإجازات البرنامج والمخرجات والنتائج، ولفت إلى أن المحافظة ستكون المحرك الأول للتنمية مع التنسيق والتكامل مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ،حيث سيكون المجلس بمثابة استشاري للمحافظ وسيتم من خلاله التواصل مع القطاع الخاص بأسلوب منتظم.

واستعرض الدكتور محمود بركة مدير الاستثمار بالبرنامج، نظام العمل بالمجلس، واللائحة التنظيمية لعمل المجلس، وأشار إلى أن المجلس الاقتصادي الاجتماعي سيضم خمس لجان، وهي لجنة التنمية الاقتصادية المحلية، ولجنة التنمية الصناعية والاستثمار، ولجنة تنمية التكتلات الاقتصادية، ولجنة شئون العمالة المنتظمة والغير منتظمة، ولجنة دعم مشاركة المواطنين والمجتمع المدني.