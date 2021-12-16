مصرع شخصين صدمهما القطار أثناء عبور مزلقان في المنيا

لقى شخصان مصرعهما بعدما صدمهما القطار أثناء عبور مزلقان بمركز مغاغة شمال محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بمصرع «محمد. ج»، 43 عاما، ونجله «مصطفى»، 11 عاما، مقيمان بمدينة مغاغة، دهسهما قطار الصعيد أثناء عبور مزلقان السكك الحديدية بقرية الشيخ زياد، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفي مغاغة المركزي تحت تصرف النيابة.

إصابة موظفة صدمها تروسيكل

على الجانب الآخر، أصيبت موظفة صدمها تروسيكل أثناء سيرها بطريق سكة تلة في مدينة المنيا، وتبين بالفحص أن قائد التروسيكل صدم الموظفة بسبب السير بسرعة، وتم التحفظ على المركبة، وتحرير محضر بالحادث، وجرى نقل المصابة للمستشفى لتلقي العلاج.

إصابة 10 في حادث ميكروباص بالعدوة

وفي واقعة أخرى، أصيب مساء أمس الأربعاء، 10 أشخاص بكسور وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم واشتباه إرتجاج، في حادث اصطدام سيارة ميكروباص أجرة بعمود إنارة بالقرب من قرية القايات في مركز العدوة بأقصي شمال غرب المحافظة، وجرى نقلهم للمستشفى المركزي لتلقي العلاج، وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة بالطريق.

يذكر أن المنيا شهدت مطلع الشهر الجاري، حادث اصطدام أتوبيس برصيف بالطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار، ونتج عن ذلك إصابة 25 شخصا، تم نقلهم إلى مستشفى سمالوط النموذجي.

وكان محافظ المنيا وجه رؤساء الوحدات المحلية بإنارة الطريق الصحراوي الشرقي القديم في دائرة كل مركز، وذلك منعا لوقوع الحوادث ليلا حفاظا على أرواح المواطنين.