وفاة عامل بأزمة قلبية وإصابة شاب سقط من الخامس بسوهاج

لقى مسن مصرعه أثر إصابته بأزمة قلبية أثناء جلوسه أمام منزله وسقوطه على الأرض، وأفاد شقيقه بأنه يعاني من مرض القلب، كما أصيب عامل بكسر في الفخذ وشعر بالجمجمة إثر سقوطه من الطابق الخامس بمبني تحت الإنشاء بجامعة سوهاج الجديدة.

وفاة مسن أصيب بأزمة قلبية في الشارع

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا وصول «إسماعيل. ف. ع» 60 سنة عامل إلى المستشفى المركزي بطما «جثة هامدة» ويقيم بناحية دائرة مركز طما وبه إصابات، سحجه بالوجه ونزيف من الأنف.

بسؤال شقيقه «ع. ع. ف» 64 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء جلوس شقيقه علي أريكة أمام المنزل سقط أرضاً وحدثت إصابته ونقله للمستشفى، إلا أنه توفي، مضيفًا أن شقيقه المذكور يعاني من أمراض بالقلب، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة أزمة قلبية، ولا توجد شبهة جنائية، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إصابة عامل سقط من الخامس أثناء عملة بجامعة سوهاج الجديدة

وورد بلاغ بوصول «إيهاب. ا. ح» 17 عامل بناء إلى مستشفى سوهاج الجامعي ويقيم دائرة مركز سوهاج، مصاباً أشتباه شرخ بعظام الجمجمة وكسر بالفخذ الأيمن اثر سقوط من الطابق الخامس.

بسؤال والده المدعو «أحمد. ح. م» 52 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء عمله بـأحد المباني «تحت الإنشاء» بجامعة سوهاج الجديدة الكائنة دائرة قسم شرطة سوهاج الجديدة أختل توازنه وسقط أرضاً بمنور السلم من أعلى الطابق الخامس مما أدي لإصابته ونفي الشبهة الجنائية.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.