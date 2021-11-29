وفاة ضابط شرطة إثر أزمة قلبية.. وآخر منشوراته: «يارب متحرمنيش من خيرك»

توفى المقدم محمد هاني، من قوة مديرية أمن القاهرة، بشكل مفاجئ، صباح اليوم الإثنين، إثر أزمة قلبية مفاجئة، وهو ما شكّل صدمة بين زملاء دفعته، وعشرات من أقاربه وأصدقائه، الذين تفاجؤوا بوفاته المباغتة.

وجرت مراسم تشييع جثمان الفقيد، بعد صلاة ظهر اليوم الإثنين، من مسجد السلام بمنطقة الحي العاشر في مدينة نصر، حيث شيعه أقاربه وزملاء العمل، في جنازة مهيبة، حتى مثواه الأخير.

ونعى المئات من زملاء المقدم الراحل، من دفعته، على صفحاتهم بموقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، وكذا مئات المواطنين، الذين تداولوا صورا ضاحكة له، صاحبتها عبارات الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

حياته

ووُلد الفقيد في محافظة القاهرة، وأنهى الدراسة في المرحلة الثانوية، ثم التحق بكلية الشرطة، عام 2001، وتخرج منها عام 2005، وعمل في عدة قطاع بوزارة الداخلية، وصولا للعمل لإدارة المرافق بمديرية أمن بني سويف، وتدرج في الرتب العسكرية حتى وصل لرتبة المقدم، والتي رُقي لها، العام الماضي، وحملها حتى وفاته، اليوم الإثنين، وهو متزوج ورُزق بطفل.

«متحرمنيش من خيرك».. آخر كلمات الفقيد

«الوطن» طالعت حساب الضابط الفقيد، حيث كانت آخر مشاركاته، أمس الأحد، وشارك صورة حملت عبارة «يا رب نمت إمبارح في خيرك، وصحيت النهاردة في خيرك، فماتحوجنيش لغيرك، وماتحرمنيش من خيرك».

أنا متنسيش

وقبل منشوره الأخير بساعات، شارك منشورا آخرا به عبارة: «كان نفسي أحزن معاكوا علي أغنية (اتنسيت) بس وعهد الله أنا ما بتنسي».

وهما المنشوران اللذان لقيا مشاركة كبيرة من زملائه وباقي من دلف إلى حسابه لتصفحه، بعد سماع نبأ وفاته، وبعد انتشار وتداول صورته بالزي العسكري والمدني، على نطاق واسع.

كما سبق للفقيد، أن نعى زميله الراحل الرائد محمود يوسف، ضابط الجوازات، الذي تُوفي فجأة، أثناء تأدية عمله، بمدينة نصر، في مارس 2020، حيث كتب ناعيا إياه: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم أجرنا في مصيبتنا»، قبل أن يلحق به، اليوم الأحد، بشكل مفاجئ أيضا.