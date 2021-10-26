رئيس «سوهاج الجديدة» يلتقي سكان المدينة لبحث مطالبهم وشكاواهم (صور)

عقد المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، لقاءً مع عددٍ من سكان المدينة؛ لبحث مطالبهم وشكاواهم، للعمل على حلها وبحث مقترحاتهم لتنمية مدينتهم.

وجاء ذلك بحضور ممثلين عن أحياء المدينة ورئيس وأعضاء مجلس الأمناء، ومسئولي الإدارات المختلفة بالجهاز.

العمل على حل كافة المشاكل التي تعوق التنمية

ووجه رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، باتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل التعامل الفوري مع المشكلات والعمل على حلها، وتقديم الحلول البديلة طبقًا لبرامج زمنية محددة، الأمر الذي لاقى القبول من الحضور، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز المدينة على التواصل الدائم والمستمر مع أهالي ومستثمري المدينة، والعمل على حل كافة المشاكل التي تعوق التنمية.

تشغيل المباني الخدمية

وأوضح رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه خلال اللقاء، تمت مناقشة عدد من الموضوعات الهامة، من بينها تشغيل المباني الخدمية التي تم الانتهاء من تنفيذها، وتوصيل الغاز الطبيعي لبعض المناطق، وزيادة ضغوط المياه ببعض المناطق، بجانب رفع كفاءة منظومة الكهرباء، كما تم مناقشة عددٍ من المقترحات الأخرى التي تمس الحياة اليومية للسكان بكافة أحياء المدينة.

وأكد «هارب» أن اللقاء كان مثمرًا، وتم الاتفاق مع السكان على أن يكون الاجتماع شهريا في أول سبت من كل شهر؛ للمتابعة المستمرة.