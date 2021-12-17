مجلس الشيوخ يواصل مناقشة مواد مشروع قانون حقوق المسنين

يواصل مجلس الشيوخ جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لاستكمال مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة، ومشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبد الهادى القصبي، وعدد من أعضاء مجلس النواب، بعد أن انتهى المجلس من مناقشة عددا من مواد مشروع القانون والذي يهدف إلى توفير الحماية والرعاية للمسنين.

توفير الرعاية الصحية والاجتماعية

ويتضمن مشروع قانون حقوق المسنين توفير الرعاية الصحية، والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والترفيهية، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، ويشمل مشروع قانون حقوق المسنين كفالة جميع الحقوق السياسية والاقتصادية لكبار السن .

معاش شهرى لكبار السن

كما يمنح مشروع القانون امتيازات أخرى شملت توفير معاش لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزا أو مرضا مزمنا، وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشا تأمينيا بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن.

صندوق رعاية المسنين

كما يتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق رعاية المسنين ويتضمن:

- وضع آليات لتذليل المعوقات التي تواجه المسنين في الحصول على حقوقهم ووضع الرؤية الاستراتيجية للصندوق.

- يكون المجلس هو المختص بالتنسيق والتعاون المشترك بينه وبين الهيئات الحكومية والأهلية المعنية بحماية ورعاية المسنين.

- يقر المجلس الموازنة السنوية للصندوق كما يعتمد حساباته السنوية.

- وضع الخطة العامة للعمل بالصندوق وآليات التنفيذ بما يحقق أهداف إنشاء الصندوق.

- وضع اللوائح الداخلية ولائحة نظام العاملين التي من شأنها تنظيم الشؤون الوظيفية للعاملين من حيث مرتباتهم وبدلاتهم والحوافز والمكافآت والرعاية الصحية وغيرها وذلك بموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

- إدارة أو استثمار أموال الصندوق بما يحفظ التوازن المالي له.- إقرار العقود والاتفاقيات وقبول المنح والتبرعات التي تأتي للمجلس فيما يحقق أغراض الصندوق.

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