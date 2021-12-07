مجلس الشيوخ يستأنف مناقشة مشروع قانون العمل الجديد اليوم

تواصل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد والمحال إلى مجلس النواب.

حقوق وامتيازات للعمال

وأكّد المستشار محمود إسماعيل الأمين العام لمجلس الشيوخ، أنَّ الحكومة أرسلت بالفعل بعض التعديلات على مشروع قانون العمل الجديد وذلك لإعطاء مزيد من الضمانات والحقوق للعمال فى ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتكليفات القيادة السياسية بدعم عمال مصر.

اجتماع برلماني وجلسة عامة لمناقشة قانون العمل

وقال الأمين العام لمجلس الشيوخ، اللجنة المعنية بمناقشة مشروع القانون ستواصل مناقشة مشروع القانون اليوم في ضوء التعديلات الجديدة التي أدخلت من الحكومة، مشيرًا إلى أنَّه عقب الانتهاء من المناقشات سيتمّ إعداد تقرير متكامل حول مشروع قانون لعرضه على مجلس الشيوخ في الجلسات العامة.

مراجعة الصياغات التشريعية

وشدد الأمين العام لمجلس الشيوخ، على أنَّ مشروع قانون العمل الجديد من القوانين المهمة التي ينتظر قطاع عريض من المواطنين صدورها، وذلك لمعالجة الإشكاليات التي تواجه القانون الحالي، وهو ما يتطلب من المجلس التأني في دراسة ومراجعة الصياغات القانونية لكل مادة من مواد مشروع قانون العمل الجديد.

وذكرت مصادر، لـ«الوطن»، أنَّ الحكومة أدخلت عددًا من التعديلات المهمة على مشروع قانون العمل الجدي تتماشى مع أهداف واستراتيجية الدولة لحقوق الإنسان وتضمن مزايا حقوقية للعمال في مصر، وتعالج كثير من المشكلات التي يواجهها القانون الحالي.

ووفقًا للإحصاءات هناك 20 مليون عامل بالقطاع الخاص سيستفيدون من مشروع قانون العمل الجديد، ويتضمن القانون حماية مصالح الطرفين العمال وأصحاب المنشآت الخاصة، وعدم الفصل التعسفي لأي عامل، ويتمّ ذلك بموجب حكم قضائي يصدر من المحكمة العمالية المختصة التي سيتمّ إنشاؤها وفقا للقانون الجديد.