قومي المرآة يهنئ «منى عمر» على عضويتها بمنتدى المنحدرين من أصل أفريقي

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني للسفيرة «منى عمر»، عضو المجلس، لانتخابها لعضوية أول تشكيل للمنتدى الدائم للمنحدرين من أصل أفريقي، عقب انتخابات تنافسية في الجمعية العامة للأمم المتحدة شاركت فيها العديد من الدول بمرشحين.

منى عمر.. نموذج نسائي مشرف

وأعربت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن فخرها بانتخاب السفيرة منى عمر، مرشحة مصر لعضوية أول تشكيل للمنتدي الدائم للمنحدرين من أصل افريقي واعتزازها بفوزها الذي عكس التقدير الدولي لمصر وللمكانة والخبرات التي تتمتع بها السفيرة منى عمر، أحد دعائم الدبلوماسية المصرية في أفريقيا، مؤكدة أنها نموذج نسائي مشرف نفخر ونعتز به، متمنية لها المزيد من النجاح والتوفيق.

يذكر أن السفيرة منى عمر شغلت عدة مناصب، منها: «مساعد وزير الخارجية السابق، أمين عام المجلس القومى للمرأة سابقاً، ومقررة لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس كما تولت منصب مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، وكذلك المبعوث الخاص للرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور للدول الإفريقية، و أمين عام المجلس القومى للمرأة سابقاً، وتم انتخاب السفيرة منى عمر مؤخرا عضوًا في اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بجنيف».