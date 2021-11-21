السفيرة منى عمر: البنية الأساسية تعوق تعزيز التجارة البينية في إفريقيا

قالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية السابق، إن استفادة مصر من الكوميسا ظهرت من خلال الأرقام الخاصة بالتبادل التجاري مع دول قارة إفريقيا، إذ شهدت زيادة كبيرة في الفترة الأخيرة وسجلت مصر فيها 20% من إجمالي التجارة البينية للدول الأعضاء في الكوميسا.

مصر تقود الكوميسا للمرة الثانية

وأكدت مساعد وزير الخارجية السابق، أن البنية الأساسية أهم معوقات تعزيز التجارة البينية في الدول الإفريقية، وتوجد أيضا مشكلة تشابه المنتجات وهو ما لا يساعد على زيادة التبادل التجاري، لافتة إلى أن استضافة مصر للكوميسا يعني أنها تقودها للمرة الثانية في تاريخها، وتوجد خطط طموحة وضعت سواء بالنسبة لاقتصاديات دول القارة بعد فترة الجائحة وكيفية إبداء المزيد من المرونة في التعامل وتعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي.

خطة طموحة للنهوض بالكوميسا

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» من تقديم الإعلامية سارة حازم، على قناة dmc، أن هناك خطة طموحة للنهوض بالكوميسا، إذ تعد إحدى أهم التجمعات الإقليمية التي تبنى عليها منطقة التجارة الأفريقية الحرة.

وتابعت مساعد وزير الخارجية السابق: «في سبيلنا إلى تحويل القارة الإفريقية إلى منطقة تجارية حرة، ومن هنا يتم التنسيق والجمع بين 21 دولة إفريقية بأكثر من ثلثي عدد بلدان القارة».