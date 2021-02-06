السفيرة منى عمر: كورونا سيطرت على حديث المشاركين بالقمة الأفريقية

قالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، خلال القمة الـ34 للاتحاد الأفريقي، جاءت شاملة للمحاور التي دارت حولها هذه القمة الأفريقية، موضحة أن الرئيس تحدث عن جائحة وباء كورونا المستجد، الذي يشغل القارة الإفريقية بأكملها، نظرا لضعف الأنظمة الصحية بالعديد من الدول الأفريقية، واحيتاجها للأمصال واللقاحات.

وباء كورونا

وأضافت «عمر»، خلال لقائها السبت، مع برنامج «مانشيت»، المذاع على فضائية «extra news»، أن وباء كورونا كان الموضوع الشاغل والرئيسي لغالبية المشاركين بالقمة، خاصة أن السبب الرئيسي في عقد القمة بشكل افتراضي عبر خاصية الصوت والصورة، بدلا من عقد القمة بشكل فعلي وجها لوجه، لأول مر في تاريخ الاتحاد الأفريقي.

البنية الأساسية

وأشارت مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن الموضوع الثاني الذي تناولته القمة، فكان البنية الأساسية، لافتة إلى أن هذا الأمر يقع على رأس أولويات القارة، لأن كل أعمال التنمية الأخرى، تتوقف على وجودة بينية أساسية جيدة بالدول الأفريقية، منبهة أنها ترغب بالإشارة هنا إلى أن المفوضة الخاصة بالبنية الأساسية بالاتحاد الأفريقي، هي المصرية الدكتورة أماني أبو زيد، والتي نأمل بإعادة انتخابها من جديد لهذا المنصب.

وأكملت، الموضوع الثالت الذي تحدث به المشاركين بالقمة، كان بخصوص أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، التي تشمل كل الموضوعات الخاصة بالقارة سواء اقتصادية او سياسية أو اجتماعية، وبكل المجالات عموما.

ملف السد الأثيوبي

وواصلت، خلال القمة أيضا، قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتقديم التهنئة إلى الرئيس الكونغولي على توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي، خلفا لرئيس جنوب أفريقيا، معلنة أن الرئيس أكد في حديثه من جديد على ملف السد الأثيوبي، وأهمية أن يتم إيجاد حل لهذا الملف، في ظل اتفاق ملزم لجيمع الأطراف يضمن حقوق كافة دول حوض النيل.