حسام حسني: عمرو دياب مؤهل ليكون رقم واحد لدرايته بذوق جمهوره

تحدث المطرب حسام حسني، عن الفنان عمرو دياب، وكيفية استمراريته في النجاح والمنافسة مع عدد كبير من نجوم الغناء، كما أشار أيضاً إلى أول لقاء جمعه بالنجم دياب، وذلك من خلال لقائه أمس مع «أبلة فاهيتا»، في برنامج «في الدوبليكس» المذاع عبر شاشة «ON».

حسام حسني: بداية تعارفي بعمرو دياب كانت عن طريق صديقي طارق مدكور

وتحدث المطرب حسام حسني، عن بداية اللقاء الذي جمعه بالفنان عمرو دياب: «صديقي الموزع العظيم طارق مدكور، طلب مني أثناء تواجدي في مصر الذهاب إلى أحد الأماكن حيث تتواجد بها فرقته آنذاك، فذهبت ووجدت عمرو دياب هناك، وكان منتظراً حتى يغني، ومن هنا بدأت علاقة صداقتنا»، وذلك من خلال لقائه في برنامج «في الدوبلكس»، مع أبلة فاهيتا.

حسام حسني: عمرو دياب مؤهل ليكون رقم واحد

وأشار الفنان حسام حسني، إلى أن سر نجاح عمرو دياب، وسبب استمراريته حتى الآن في منافسة نجوم الغناء والأجيال الصاعدة، هو مذاكرته الجيدة للجمهور، بالإضافة إلى معرفته جيداً باحتياجات المتابعين وذوقهم في الأغاني، قائلاً: «مركز كويس أوي ومذاكر كويس أوي وعارف الناس عايزه إيه وبتحب إيه».

وتابع الفنان حسام حسني، حديثه عن عمرو دياب، قائلاً: «عمرو دياب فنان كبير، وملحن جيد، بالإضافة إلى دراسته للموسيقى، فهو مؤهل ليصبح رقم واحد».

حسام حسني: محمد محي عمري ما سمعت صوت حلو زيه

كما تطرق المطرب حسام حسني، في الحديث عن الفنان محمد محي، قائلاً: «عمري ما سمعت صوت حلو زي محمد محيي، لأنه ليه شكل موسيقي خاص، ولون خاص، وبيغني الأغاني السعيدة مثل (كل البنات بتحب)، بطريقة جميلة جداً».