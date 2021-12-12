عمرو دياب أكثر فنان عربي استماعا على أنغامي في 2021

تصدر النجم الكبير عمرو دياب، قوائم الفنانين الأعلى استماعًا بتطبيق «أنغامي» خلال عام 2021، محققًا 465 مليون دقيقة استماع عبر تطبيق الموسيقى الشهير، وفي تجربة هي الأولى له أتاح تطبيق «أنغامي» معرفة أرقام ونسب استماع المطربين عبر حساب دقائق الاستماع على مدار العام وليس عدد مرات الاستماع للأغاني، وهو التقييم الذي كشف الكثير من التفاصيل المتعلقة بذائقة المستمعين واختياراتهم في مصر والوطن العربي.

عمرو دياب يتصدر قوائم الاستماع

ولم يختلف الأمر بالنسبة لعمرو دياب الذي تصدر قوائم الاستماع عبر «أنغامي» في العام الماضي أيضًا، وفقًا لحسابات الاستماع بعدد المرات، وتصدرها هذا العام وفقًا للدقائق محققًا 465 مليون دقيقة استماع.

محمد حماقي في المركز الثاني

وجاء في المركز الثاني بعد عمرو دياب الفنان محمد حماقي محققًا 244 مليون دقيقة، فيما احتل المركز الثالث الرابع «ويجز» بـ155 مليون دقيقة، وجاءت في المركز الرابع «جارة القمر» الفنانة الكبيرة فيروز محققة 141 مليون دقيقة استماع.

ودخلت بعض الأسماء لأول مرة قائمة التوب 10 الأعلى استماعًا في «أنغامي»، مثل تامر حسني الذي جاء في المركز الخامس بـ 133 مليون دقيقة، وفي المركز السادس جاء رامي صبري بـ 126 دقيقة، بينما جاء وائل كفوري في المرتبة السابعة بـ 109 دقيقة، ويليه ناصيف زيتون في المركز الثامن بـ97 مليون دقيقة، بينما جاء محمود العسيلي في المركز التاسع بـ97 مليون، وأخيرا في المرتبة العاشرة نانسي عجرم بـ 93 مليون.

حساب دقائق الاستماع في «أنغامي» هذا العام يبدو أقرب إلى حصاد حقيقي لكل الإنتاجات الموسيقية التي طرحت في 2021، وهذا ينعكس على ترتيب الفنانين وفقًا لشعبيتهم وكذلك حجم إنتاجهم الفني، إلا أن الملاحظة الأبرز على طريقة الحساب الجديدة أنها كشفت اهتمام الجمهور بأغاني كوكب الشرق أم كلثوم، وكذلك عبد الحليم حافظ رغم رحيلهما منذ مايقرب من خمسين عامًا.

كوكب الشرق في المركز الثالث

جاءت كوكب الشرق في المركز الثالث عشر محققة 84 مليون دقيقة استماع، ومتفوقة على أسماء بارزة في الجيل الحالي مثل أصالة التي حققت 72 مليون دقيقة، وأنغام بـ 52 مليون دقيقة، كما حقق العندليب عبد الحليم حافظ 36 مليون دقيقة استماع خلال عام 2021 متفوقًا على عدد كبير من الأسماء.

وخلت قائمة التوب 10 من أسماء مؤدي المهرجانات تمامًا، وحتى قائمة التوب 20 لم تضم سوى حسن شاكوش والذي جاء في المركز الـ18 حاصدًا 73 مليون دقيقة استماع فقط.