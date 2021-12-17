حسام حسني يكشف سبب غيابه عن الساحة الغنائية.. وينتقد المهرجانات

كشف المطرب الفنان حسام حسني، عن سبب تغيبه عن الساحة الغنائية خلال الفترة الماضية، لافتًا أنه كان مشغولا بالدراسات العليا، حيث حصل على درجة الدكتوراة، مشيرًا أن رسالته للدكتوراة تناولت الظواهر الغنائية التي دخلت مصر خلال الـ20 عام الماضية، مؤكدًا على وجود فجوة ثقافية حدثت بين الجيل الحالي والسابق نظرًا لأنهم استقوا معلوماتهم من شبكة الإنترنت، علاوة على عدم وجود حصة الموسيقى في المدارس.

لا يوجد شكل موسيقي لأغاني المهرجانات

وأوضح حسام حسني خلال لقائه مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا في برنامج «في الدوبليكس» المذاع عبر فضائية «ON» أن الأجيال الحالية لم يعد لها مصدر تستقي منه المعلومات.

وأشار حسني أنه لا يوجد شكل موسيقي لأغاني المهرجانات، مؤكدًا على أنه أطلق عليها هذا الاسم نظرًا لأنه كان يغنيها عدد من الشباب وأن أغاني المهرجانات لا تحتوي على ألحان أصلا «متقدرش تقول عليه لحن».

وقدم حسام حسني أغنيته الشهيرة «كل البنات بتحبك كل البنات حلوين» بطريقة غناء المهرجانات، بصحبة فرقته الموسيقية.

رسبت 3 مرات أمام لجنة الإذاعة

وأثنى حسام حسني على الموسيقار حلمي بكر، مؤكدًا على أنه من الموسيقيين العظماء وأنه تعلم منه كثيرًا، مشيرًا أنه وقف أمام لجنة الإذاعة 3 مرات ورسب أمامهم ثم دخل أمام لجنة التليفزيون ونجح بعدها وغنى في التليفزيون.

وتذكر حسام حسني مشاركته في فيلم «أيس كريم في جليم» لافتًا أنه شارك فيه بترشيح من المخرج خيري بشارة، مشيرًا إلى أنه كان موزع شريط «يا ملك قلبي بالهوا» وأن خيري بشارة زارهم في الاستديو وعرضه عليه الانضمام للفرقة الموجودة في الفيلم.