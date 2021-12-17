بعد موافقة «الشيوخ» عليه.. من هو السفير الأمريكي الجديد لدى الصين؟

بعد أكثر من عام على شغور منصب السفير الأمريكي لدى الصين، وسط توتر دائم للعلاقات الأمريكية الصينية، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين نيكولاس بيرنز سفيرًا للولايات المتحدة الأمريكية لدى الصين.

وكان السفير الأمريكي السابق في الصين تيري برانستاد استقال في سبتمبر 2020، في خضم الحملة الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية.

أبرز المعلومات عن نيكولاس بيرنز السفير الأمريكي الجديد لدى الصين

- دبلوماسي أمريكي

- ولد في 28 يناير 1956 في بوفالو في الولايات المتحدة

- نيكولاس بيرنز كان مستشارا لوزير الخارجية جون كيري بين عامي 2014 و2017

- عمل في التدريس في جامعة هارفارد.

- كان مندوبا للولايات المتحدة الأمريكية لدى الناتو

- شغل منصب نائب وزير الخارجية الأمريكي خلال الفترة بين 2005 و2008

- عمل في الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن اختار السفير الأمريكي الجديد في أغسطس الماضي، ووافق مجلس الشيوخ بالأغلبية على تعيينه، بعدما سحب السناتور الجمهوري ماركو روبيو معارضته لتعيينه في هذا المنصب المهم.

ورأى الديموقراطيون وبعض الجمهوريين أنه بعد أكثر من عام دون سفير تحتاج الولايات المتحدة إلى ممثل كبير في بكين.

السفير الأمريكي الجديد وصف الصين بالمعتدية

فيما وصف نيكولاس بيرنز السفير الأمريكي السابق في اليونان وحلف شمال الأطلسي والمسؤول الثالث في وزارة الخارجية في عهد جورج بوش الابن، خلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ في أكتوبر الصين بأنها «معتدية» في المنطقة ووعد بمواجهة حادة مع بكين وفقا لفرانس 24.

فيما أكد في الوقت نفسه على أنه يأمل في أن يكون قادرا على التعاون في مواضيع مثل تغير المناخ.

عقوبات أمريكية جديدة على الصين

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، فرضت عقوبات جديدة اليوم على الصين وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية.

وتمثلت العقوبات في فرض قيود على الاستثمار والصادرات على عشرات الشركات الصينية، متهمة تلك الشركات بالتواطؤ في قمع أقلية الأويجور.