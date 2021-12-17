بعد أكثر من عام على شغور المنصب.. تعيين نيكولاس بيرنز سفيرا لأمريكا في الصين

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين نيكولاس بيرنز سفيرًا للولايات المتحدة الأمريكية لدى الصين؛ لينتهي بذلك أكثر من عام من شغور المنصب الدبلوماسي في بكين، وفقا لقناة الحرة الأمريكية.

وكان الرئيس جو بايدن اختاره في أغسطس الماضي، ووافق مجلس الشيوخ بالأغلبية على تعيينه، بعدما سحب السناتور الجمهوري ماركو روبيو معارضته لتعيينه في هذا المنصب المهم.

يشار إلى أن نيكولاس بيرنز كان مستشارًا لوزير الخارجية جون كيري بين عامي 2014 و2017، وقد عمل في التدريس في جامعة هارفارد.

مسؤولون: نحتاج ممثلا كبيرا للولايات المتحدة في بكين

ورأى الديموقراطيون وبعض الجمهوريين أنه بعد أكثر من عام دون سفير تحتاج الولايات المتحدة إلى ممثل كبير في بكين لفرض تطبيق هذا القانون الجديد.

يشار إلى أن السفير الأمريكي في الصين تيري برانستاد استقال في سبتمبر 2020، في خضم الحملة الرئاسية في الولايات المتحدة.