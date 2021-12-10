بايدن: ملتزمون بسيادة الأراضي الأوكرانية

قالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إن الرئيس جو بايدن جدد التزام واشنطن بسيادة الأراضي الأوكرانية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان «البيت الأبيض»، قال في وقت سابق، إن نية الرئيس بايدن من حديثه مع الرئيس الأوكراني، فلوديمير زلينسكي هي تقديم الدعم لسيادة كييف، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكان زلينسكي، قال في وقت سابق على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن بايدن أطلعه في مكالمة هاتفية، على مضمون محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف زلينسكي، أنه بحث مع نظيره الأمريكي السبل المتاحة لحل الصراع في دونباس، مشيرة إلى أن المكالمة التي استمرت لـ ساعة ونصف تناولت أيضا الإصلاحات الداخلية في أوكرانيا.

وكان أندريه يرماك المتحدث باسم مكتب زيلينسكي، أشار في تصريح تلفزيوني، إلى أن بايدن أكد أن واشنطن ستقدم، وهذا ما يحدث للتو، كل المساعدة الضرورية لكي تكون لدى كييف القدرة على الرد بكل شكل وفي أي وقت.

ونقل يرماك، أن بايدن تعهد لنظيره الاوكراني، بفرض الولايات المتحدة عقوبات قاسية على روسيا في حال إقدامها على العدوان ضد أوكرانيا.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في مؤتمر صحفي، إن واشنطن قدمت 400 مليون دولار كمساعدات أمنية لـ أوكرانيا هذا العام.

بدوره، اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، أن النزاع في «دونباس» شرقي أوكرانيا بين الجيش الأوكراني والانفصاليين الموالين لـ موسكو يشبه الإبادة، مضيفا- خلال اجتماع للمجلس الرئاسي لحقوق الإنسان، ردا على صحفي، أن العنصرية ضد الروس في شرقي أوكرانيا، هي أولى خطوات الإبادة الجماعية هناك، من قبل الجيش الأوكراني.

موسكو: سفينة أوكرانية تتحرك باتجاه «مضيق كيرتش» في مياه بحر آزوف

ميدانيا، أعلن جهاز الأمن الروسي أن سفينة دونباس التابعة للقوات البحرية الأوكرانية تحركت باتجاه «مضيق كيرتش» في مياه بحر آزوف، مشيرا في بيان، إلى ان تحركات السفينة كانت تمثل خطرا على الملاحة، حيث كانت السفينة على بعد 18 ميلا بحريا عن المضيق، ولم تنفذ المطالب بتغيير المسار.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن «دونباس»، تحركت في مياه بحر آزوف بشكل قانوني، ولم تدخل المناطق المحظورة، فيما قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، إن السفينة لم تحمل أي سلاح، مضيفا أنها كانت تنفذ المهام في المياه الأوكرانية.