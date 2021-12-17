«حماده هلال» يعلن تأجيل حفله بالعراق لأسباب أمنية ومناسبات دينية

أعلن الفنان «حماده هلال»، عن تأجيل موعد حفُله المقرر مساء الأحد المقبل الموافق 19 ديسمبر في دولة العراق، وأوضح عبر صفحته الخاصة على موقع «إنستجرام»، لجمهوره أسباب تأجيل الحفل.

حماده هلال يعلن تأجيل حفل العراق

ودون الفنان حماده هلال: «مساء الفل على كل الحبايب تم تأجيل حفلتي فى العراق لتكون فى موعد أخر خلال شهر ديسمبر بإذن الله وبشكر إدارة الحفل على تلبية طلبي لتأجيل الحفل لأسباب أمنية واحتراما لكل المناسبات الدينية وإن شاء الله هيتم الإعلان عن الموعد الجديد قريبا جمعة مباركة».

يذكر أن عدد كبير من الفنانين كانوا أحيوا عددا من الحفلات الغنائية مؤخرا في دولة العراق كان من بينهم الفنانة «إليسا»، وكذلك الفنان محمد رمضان.

مسلسل المداح

وكان الفنان حماده هلال، شارك فى السباق الرمضاني الماضي بمسلسل المداح، بجانب نسرين طافش ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان وأحمد بدير وحنان سليمان ومحمد عز وحنان سليمان وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف ورشة أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج .

ويستعد الفنان لتصوير الجزء الثاني من المسلسل ليشارك به فى السباق الرمضاني المقبل لعام 2022 ولكن اعتذرت الفنانة نسرين طافش عن المشاركة في العمل وذلك بسبب انشغالها بتصوير مسلسل «جوقة عزيزة»، خارج مصر وهو الأمر الذي سيقف عائقا في غمكانية الالتزام بمواعيد التصوير ولهذا السبب تم استبدالها بفنانة أخرى.

يذكر أن الفنانة نسرين طافش كانت، انتهت مؤخرا من تصوير باقي مشاهد فيلمها الجديد في القلب التي تشارك فيه بجانب الفنان خالد سليم وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج مرقص عادل.