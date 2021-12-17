تصميم البيت النوبي بـ«المصغرات» طريقة للحفاظ على التراث في «نوباديا»

زار الإعلامي أحمد يونس مركز «نوباديا» الثقافي في منطقة المعادي، في حلقة اليوم من برنامج «أتوبيس السعادة»، عبر شاشة dmc، إذ جرى عرض طريقة للحفاظ على التراث المصري النوبي عن طريق الإبداع في تصميم البيت النوبي بـ«المصغرات».

ما هي المصغرات؟

وقالت المهندسة «عبير»، ضيفة أحمد يونس، التي أبدعت في هذا الأمر، إن المصغرات عبارة عن تجسيم بعض المشاهد بالماكيتات لا بشكل هندسي لنقل روح المكان بهدف الحفاظ على التراث النوبي.

وأضافت أن التصاميم تعتمد على السماع من النوبيين لمعرفة عاداتهم وتقاليدهم، ثم الاطلاع على صور، على أن يكون السفر إلى النوبة أفضل في الحصول على بعض التفاصيل.

وتابعت أن المجسمات تخاطب الوجدان من أجل إيصال رسالته: «بتخاطب الطفل اللي جوه كل شخص، لكن هذا يسبب لي بعض المشكلات لأن البعض يتعاملون بعنف مع المصغرات».

لا تصلح للعب الأطفال

ولفتت خلال حوارها مع الإعلامي أحمد يونس، إلى أن المصغرات لا تصلح لتكون لعبة للأطفال، إذ أنها قابلة للتكسير بسرعة: «كل ما أصممه إعادة تدوير، وأدرب الشباب والأطفال في بيتي، حيث خصصت جزءً منه لذلك حتى يخافوا على المصغرات أكثر مني ويتم الحفاظ عليها في نهاية المطاف».

آلات حادة في التدريب وصناعة المصغرات

وواصلت: «نستخدم آلات حادة في التدريب، والموضوع فيه نجارة جامد، وحبيت إن الولاد يكونوا قدام عيني فبدأت أخليهم يتدربوا معايا بدل ما يتدربوا بعيد عني ويتعوروا».

وأشارت إلى أن الأطفال الذين يتدربون معها يشاركون في معارض ويحصلون على جوائز، موضحةً ان بعض المصغرات تستغرق منها أسبوعين، وهناك مصغرات تطول فترة تصميمها حتى 3 أشهر مثل التصميمات المتعلقة بالقاهرة الفاطمية.