«أتوبيس السعادة» ينظم مباراة كرة قدم بين أطفال الروضة (فيديو)

التقى الإعلامي أحمد يونس والدمية الشهيرة زتون، عددًا من أطفال منطقة الروضة –تل العقارب سابقا-، في حلقة اليوم، الجمعة من برنامج «أتوبيس السعادة»، على قناة dmc.

وقال زتون، إن نظافة المنطقة أكثر ما لفت انتباهه، مطالبًا الأطفال بالحفاظ عليها: «الولاد شاطرين ومش هيرموا حاجة في الشارع».

درس النظافة

وردّ عليه أحمد يونس، خلال درس اليوم من الحلقة، قائلًا: «لازم نحافظ على أي مكان إحنا فيه، البيت، المدرسة، والشارع»، وأشار زتون إى أنه يشعر أن المكان قديم وجديد في نفس الوقت: «البلكونات جميلة أوي»، وعلق الإعلامي أحمد يونس قائلًا، إنها تنتمي إلى الفن الإسلامي، وهي تراث رائع للغاية يجب الحفاظ عليه.

محمد صلاح.. المثل الأعلى

وشهدت مباراة كرة القدم بين أطفال المنطقة، لطن بل بدايتها أعرب الأطفال عن تمنيهم بأن يصبحوا ناجحين مثل محمد صلاح قائد منتخبنا الوطني ولاعب ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد.