أحمد يونس يطالب مسؤولي جامعة القاهرة بفتح الأبواب للطلاب: الزحمة كتير

طالب الإعلامي والكاتب أحمد يونس، مسؤولي جامعة القاهرة، بفتح الأبواب أمام الطلاب لإنهاء الأوراق الخاصة بهم، محذّرا من التزاحم والتكدس على البوابات خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث غرّد عبر حسابه الرسمي على تويتر: «نداء مهم للمسؤولين في جامعة القاهرة، في أعداد كبيرة جدا على أبواب جامعة القاهرة من الطلبة اللي بتخلص الأوراق، نستأذنكم تفتحوا الأبواب للناس ويدخلوا جوة تجنبا لانتشار فيروس كورونا، في تزاحم غير عادي».

يونس يتعافى من كورونا ويوقع روايته الجديدة «نادر فودة 6- العذراء والجحيم»

وكان الإعلامي أحمد يونس، غاب عن تقديم برنامجه في الراديو قبل شهرين، عقب إصابته بفيروس كورونا، والاطمئنان على صحته وعائلته بعد إصابتهم بكورونا، حيث كتب «يونس»: «أنا وزوجتي وأبنائي كلهم إيجابي كورونا، الحمد لله رضا ‏أرجوكم خلوا بالكم، واضح إنها راجعة للأسف»، ‏متابعًا: «إحنا في البيت الكل متبهدل ومحدش بيقوم من السرير، ربنا يعافيكم ويحفظكم».

ويقدّم أحمد يونس برنامج «صباحك مطرحك» من الأحد إلى الخميس، من السابعة للتاسعة صباحا على «راديو 9090»، كما وقع يونس مؤخرا روايته الجديدة «نادر فودة 6- العذراء والجحيم» في معرض الكتاب الماضي، وشهد حفل توقيع الرواية حضور عدد كبير من محبيه لاتقاط الصور التذكارية معه وتهنئته على الكتاب، كما أوقف أحمد يونس توقيع سلسلته الشهرية «خبايا» التي أطلقها بداية من العام الحالي لحين التعافي من فيروس كورونا.

واشتهر يونس، بتقديم برامج الرعب المختلفة، بداية من راديو «نجوم إف إم» قبل الرحيل إلى راديو «9090»، وقدّم هناك برنامج رعب أيضا، نال إعجاب كثيرين من محبي ومستمعي الراديو، وذلك قبل انتقاله إلى البرنامج الصباحي، الذي شهد نجاحا كبيرا وجعل اسم يونس يوميا «ترند» على «تويتر».