القوات البريطانية تشارك في قتال جوي فوق أرض سوريا.. لأول مرة منذ 40 عاما

أسقطت طائرة حربية بريطانية من طراز تايفون، طائرة مسيرة بسماء سوريا، في أول مرة تشتبك فيها مقاتلات تايفون مع طائرة معادية منذ حرب فوكلاند قبل 40 عاما.

وحسبما أفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أسقطت الطائرة الحربية البريطانية، وهي جزء من تحالف تقوده الولايات المتحدة في سوريا، الهدف بالقرب من قاعدة التحالف، يوم الثلاثاء الماضي، في التنف جنوب البلاد التي مزقتها الحرب.

الطائرة المسيرة بحجم طاولة قهوة

وقالت الصحيفة إن طائرتين تابعتين لسلاح الجو الملكي البريطاني كانتا تقومان بدوريات في المجال الجوي فوق سوريا والعراق عندما سارعتا للتحقيق في تقارير عن وجود طائرتين بدون طيار معاديتين فوق منطقة يحظر فيها الطيران، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وأضافت الصحيفة: «حدد الطيارون طائرة بدون طيار بحجم طاولة القهوة، يعتقد أنها تنتمي إلى تنظيم داعش أو ميليشيا مدعومة من إيران، وتمكنوا من إسقاطها بصاروخ من طراز جو-جو ASRAAM، بينما الطائرة الثانية المسيرة انسحبت واختفت من المنطقة».

وتعتبر هذه المواجهة أول قتال جوي تشارك فيه القوات البريطانية منذ ما يقرب من 40 عاما، منذ حرب فوكلاند 1982 مع الأرجنتين، وذلك حسبما ذكرت «ديلي ميل».

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية أن هذا الاشتباك الجوي الذي أسفر عن إسقاط الطائرة المسيرة هو أول مواجهة جوية لمقاتلات تايفون البريطانية.

دليل مثير على قدرة سلاح الجو البريطاني

وأضافت الوزارة أن طائرتين من طراز «Typhoon FGR4s» التابع لسلاح الجو الملكي (في جزيرة قبرص) أقلعتا من هناك في مهمة رسمية، حيث كانتا تقومان بإحدى دورياتهما الروتينية فوق أجواء سوريا والعراق في إطار عمل التحالف الدولي…. وكلفوا بالتحقيق في تقارير تفيد بوجود طائرتين بدون طيار "معادية" في المنطقة.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس: «هذه الضربة هي دليل مثير للإعجاب على قدرة سلاح الجو الملكي البريطاني على إصابة أهداف معادية في الجو تشكل تهديدا لقواتنا».