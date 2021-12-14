بريطانيا تطلب متطوعين لمواجهة متغير أوميكرون

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم، آلاف المتطوعين للتقدم للعمل في مراكز التطعيم الجديدة التي تقام في مناطق التسوق والملاعب ومضمارات السباق، وذلك ضمن خطة الحكومة لتعزيز برنامجها لمكافحة المتغير أوميكرون، المتحور من إحدى سلالات فيروس كورونا المستجد.

تضاعف عدد إصابات أوميكرون في بريطانيا

وبحسب وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، حذرت السلطات الصحية في بريطانيا من أن عدد الإصابات بالمتغير أوميكرون يتضاعف كل يومين إلى ثلاثة أيام، وأن المتغير الجديد مسؤول عن إصابات تبلغ نحو مائتي ألف حالة جديدة يوميًا.

وقال جونسون: «نحن بحاجة إلى عشرات الآلاف من المتطوعين لمساعدة الأطباء والممرضات والصيادلة، وتوصيل اللقاحات وإنقاذ الأرواح».

وتأتي هذه الحملة بعد يومين من إعلان بوريس جونسون، تقديم جرعات معززة لجميع البالغين بحلول نهاية العام الجاري؛ لوقف تفشي المتغير أوميكرون.

البريطانيون يصطفون في مراكز التطعيم

وتابع تقرير أسوشيتدبرس، أن طوابير طويلة اصطفت أمس الاثنين في مراكز التطعيم بجميع أنحاء بريطانيا، وتسابقت دائرة الصحة الوطنية لتحقيق هدف الحكومة المتمثل في تقديم نحو مليون جرعة لقاح يوميا، أي أكثر من ضعف المعدل اليومي الأخير.

حل القضايا المتعلقة بتوسيع برنامج التطعيم

وقال نائب رئيس الوزراء دومينيك راب، في وقت سابق اليوم، إن القضايا اللوجستية المتعلقة بتوسيع برنامج التطعيم تتضاءل على مدار الأسبوع.

وأضاف راب، في تصريحات صحفية لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «سيستغرق الأمر بضعة أيام فقط للتأكد من وصولنا إلى حالة مستقرة، ونبذل كل ما في وسعنا كي نتمكن من الوصول إلى هذا الهدف».

جرعة ثالثة من اللقاح

وأعلن جونسون، في خطاب للأمة، أمس الأول، تقديم جرعة ثالثة من اللقاح لكل من يبلغ من العمر 18 عاما فما فوق بحلول 31 ديسمبر الجاري، وقال جونسون، إن الجرعات الثالثة من شأنها تعزيز جدار حماية اللقاح في بلادنا ضد موجة أوميكرون المتوقعة.