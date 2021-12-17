«الأزهر» يُحذِّر من إرهاب المستوطنين للفلسطينيين.. ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، سلسلة الهجمات الإرهابية التي تشنها الجماعات الصهيونية المتطرفة منذ فجر اليوم الجمعة، على عدد من قرى مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة، ونجا وزير الزراعة الفلسطيني رياض العطاري، وعدد من موظفي الوزارة من هجوم للمستوطنين الذين يزيد عددهم عن 50 متطرفًا صباح اليوم على موكبهم، وذلك بالقرب من مفترق حوارة جنوب نابلس، كما أُصيب معظم أفراد عائلة فلسطينية برضوض وكسور في قرية قريوت جنوب نابلس، وفي قرية حوارة حطم المستوطنون عددًا من السيارات، وأطلق أحدهم النار صوب المواطنين الفلسطينيين.

أعمال إرهابية للاحتلال الصهيوني

وذكر المرصد في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، أن سلسلة الأعمال الإرهابية تلك، وقعت على مرأى ومسمع من قوات الاحتلال الصهيوني، التي وفرت الحماية الكاملة لأفراد الجماعات المتطرفة خلال اعتدائهم على أبناء الشعب الفلسطيني العُزّل، وقمعت المواطنين الفلسطيين الذين يحاولون صدّ اعتداءات المستوطنيين الإرهابية.

وأشار إلى أن تلك الهجمات هي نتاج أعمال سلطات الاحتلال الصهيوني التي زرعت المستوطنين في أرجاء الضفة الغربية، ضمن عمليات الاستيطان الواسعة التي تنفذها، والسماح لهم بحيازة أنواع الأسلحة المختلفة، مع توفير المظلة الأمنية والقضائية الشاملة، التي تضمن لهم عدم المحاسبة على أفعالهم الإرهابية.

تحذير من تصعيد الجماعات المتطرفة

كما حذر من سلسلة التصعيد المستمرة من جانب تلك الجماعات المتطرفة، مشددًا على ضرورة التدخل من المجتمع الدولي لوقف هذه الممارسات.

وكان المرصد قد أصدر تقريره الشهري بشأن الاقتحامات الصهيونية التي تتعرَّض لها ساحات المسجد الأقصى المبارك، وأوضح أن 3,063 صهيونيًّا اقتحموا ساحات «الأقصى» خلال نوفمبر الماضي، تحت حراسة أمنية مشددة من قِبَل شرطة الاحتلال.

وقال المرصد، إن نوفمبر الماضي، شهد مخطط استهداف شرس تضافرت فيه جهود سلطات الاحتلال مع جماعات الهيكل المزعوم ومنظماته المتطرفة، في سعي خبيث لربط المسجد الأقصى المبارك بالنشء الصهيوني، واختلاق رواية باطلة حول أحقية الصهاينة ببناء هيكلهم المزعوم على أنقاض الأقصى، وفرض تدريسها داخل مدراس وزارة التعليم التابعة للكيان الصهيوني.