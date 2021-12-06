وفد الاتحاد الأوروبي: نبحث مع المجتمع الدولي حلول إنهاء الصراع بسوريا

قال السفير كريستينا بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إن سوريا كانت شريك للاتحاد الأوروبي وللعديد من دول الاتحاد، والموقف ساء عام 2011 ومنذ ذلك الحين والاتحاد يدعم الأمم المتحدة من أجل الوصول لحل لحسم الصراع في سوريا، «كنا متواجدين دائمًا بجنيف 1 وجنيف 2، للمساعدة في إيجاد حلول وإيقاف عمليات القتال والإغاثة وتقديم الدعم»، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي يتعامل مع المجتمع الدولي للوصول إلى حل يُنهي الصراع في سوريا.

سوريا كانت دولة محورية ونصف سكانها تركوا بلدهم ونزحوا

وأضاف «بيرجر»، خلال حواره في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، على قناة «TeN»، أن سوريا كانت دولة محورية، ونصف سكانها تركوا بلدهم ونزحوا، كما أنه عندما حدث الربيع العربي في العديد من الدول كان هناك آلاف من السوريون ينتفضون، وقام بشار الأسد بالتعامل مع الثورة عسكريًا وأصبح وبسرعة هناك اندماج بين العديد من الأطراف في هذه الدولة، الأموال والسلاح والمقاتلين الأجانب السبب الرئيسي للدمار الذي حدث في سوريا.

ضرورة إيجاد حكومة بديلة

وأوضح رئيس وفد الإتحاد الأوروبي بالقاهرة، إلى أن الاتحاد وجه رسالة واضحة عام 2012 بأن بشار الأسد يجب أن يتنحى جانبًا، وضرورة إيجاد حكومة بديلة والحلول السياسية يجب أن تأتي من داخل سوريا بالاتفاق بين السوريين وبعضهم.