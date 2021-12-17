طقوس الكوريين الشماليين في ذكرى وفاة والد كيم جونغ أون العاشرة

أحيا الكوريون الشماليون، اليوم، ذكرى وفاة والد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون العاشرة لوفاة، ووقفوا ثلاث دقائق صمت ونُكست الأعلام، كما تعيش البلاد حالة حداد وطني مدته 11 يوما يمنع خلالها على المواطنين الضحك، في واحدة من أكثر البلدان التي تتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

واستلم الزعيم الراحل كيم جونغ إيل والد كيم جونغ أون حكم كوريا الشمالية عام 1994 بعد وفاة والده كيم إيل سونج، القائد الأول لكوريا الشمالية ومؤسس الدولة.

طقوس إحياء ذكري وفاة والد كيم جونغ أون العاشرة

وفي ساحة شهيرة في العاصمة بيونج يانج، أحنى الحاضرون رؤوسهم بصمت أمام صور الزعيم الكوري الشمالي الراحل كيم جونغ إيل ووالده كيم إيل سونج مؤسس كوريا الشمالية، وفق ما نقلت «فرانس 24».

وكان كيم جون إيل حكم كوريا الشمالية لمدة 17 عاما، وتوفي عام 2011، وخلفه نجله كيم جونغ أون المثير للجدل، وسط انتقادات مستمرة لحكم عائلة كيم بأجيالها الثلاثة البلاد بقبضة حديدية منذ 1948.

وسائل إعلام كوريا الشمالية تحض على الإخلاص لكيم جونغ أون في ذكرى وفاة والده

وجاءت افتتاحيات وسائل الإعلام الكورية الشمالية الخاضعة لرقابة مشددة من الدولة جميعها تشيد بالقيادة الثورة للزعيم السابق كيم جونج إيل، وتحض الشعب الكوري الشمالي على الولاء للابن كيم جونغ أون.

وتحت حكم عائلة كيم طورت كوريا الشمالية صواريخ بعيدة المدى، كما طورت أسلحة نووية، لكن اقتصادها الحكومي مدار بشكل سيئ وهي تعاني من نقص مزمن في الأغذية، بحسب ما تنقل كثير من التقارير الغربية عن الأوضاع هناك.

وكانت الأمم المتحدة وجهت انتقادات شديدة اليوم للنظام الكوري الشمالي متهمة إياه بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، واصفة إياه أيضا بالوضع المقلق.