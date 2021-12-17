بدرية طلبة تداعب شيرين عبد الوهاب بعد «الحلاقة الزيرو»: «هحلق زلبطة زيك»

أعلنت الفنانة بدرية طلبة، تضامنها بشكل مختلف مع الفنانة شيرين عبد الوهاب بعدما ظهرت في حفلتها الأخيرة في الإمارات وهي حليقة الشعر الأمر الذي جعل العديد من الفنانين يتضامنون مع المطربة بعد حلق شعرها بسبب الاكتئاب التي مرت به.

بدرية طلبة تتضامن مع شيرين

ونشرت الفنانة بدرية طلبة مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تحت بعنوان: «دي حاجة صغيرة تضامن مني مع الفنانة شيرين»، قائلة: «في البداية هحلق زلبطة تضامنا مع شيرين.. بس يرضيكي رأسي تبقي زلبطة».

بدرية طلبة لـ شيرين: يرضيكي ابقى بلبوطة واحلق شعري زلبطة

وتابعت الفنانة بدرية طلبة: «هجيبها على الزيرو زيك، الواحدة مننا ما بتصدق شعرها يطول، أقوم أنا جاية كده وأطل عليهم وأنا بلبوصة يرضيكي ويخلصك يا شيري يا أختي ما العالم كله والدول المجاورة عندها اكتئاب.. مش إنتي بس .. ده الاكتئاب واخد مننا رقات».

بدرية طلبة لـ شيرين: الرجالة هما مصدر الاكتئاب ومفيش راجل يستاهل

وطالبت الفنانة بدرية طلبة، من شيرين، بالاتصال بها فور شعورها باكتئاب، موضحة أن الرجال هم سبب الاكتئاب، قائلة: «عندك اكتئاب اتصلي بيا، وقوليلي يا بدارة عندي اكتئاب، وأنا هاخليكي تخرجي منه كده، لسه مولودة من جديد وأنا عارفة إنك بتحبيه، وصعب أوي اللي إنتي عملتيه ونبي يا إختي ما في راجل يستاهل.. هما أسباب الاكتئاب.. تعالى اقعدي معانا هنا والعيال حواليا إحنا فتحنا حديقة، تعالي اقعدي معانا تاكلي وتشربي وتتدلعي وتتبسطي وتمشي بشعرك زي ما هو».

بدرية طلبة لـ شيرين: حلق شعرك حسد مش اكتئاب

وأضافت بدرية طلبة أن سبب حلق شيرين لشعرها، هو العين والحسد معبرة عن جمال شعر الأخيرة، «ده إنتي ما شاء الله شعرك تحفة.. ده مش اكتئاب اللي خلاكي تعملي كده، دي العين هي السبب.. شعرك اتحسد وأنا عارفة.. بس عموما اهتمي بيه واتغذي كويس واهتمي بيه واحتفظي بيه وبعيد عن العين احفظيه عشان العين ضربت فيه وإنتي ظلمتيه».