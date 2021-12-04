محافظة الإسكندرية تنظم احتفالية لذوي الهمم بحضور بدرية طلبة

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، إن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم، وذلك بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي سنة 2018 عامًا لذوي الهمم، مشيرًا إلى أن المحافظة تمكنت من تحقيق بعض طلباتهم، وأنه ما زال هناك الكثير لتوفره لهم.

الإسكندرية تنظم احتفالية لذوي الهمم في يومهم العالمي

جاء ذلك خلال احتفالية أطلقتها إدارة العلاقات العامة في محافظة الإسكندرية، باليوم العالمي لذوي الهمم 2021، بالتعاون مع مؤسسة بنك إطعام الخير، بحضور الفنانة بدرية طلبة.

وأضاف المحافظ، أنه تم تخصيص شاطئ لذوي الهمم منذ العام الماضي، بالإضافة إلى تخصيص حديقة كاملة لهم، كما تم توفير 4 كبائن في شاطئ استانلي خاصة بهم.

افتتاح مكتبة لذوي الهمم قريبًا في الإسكندرية

وأضاف المحافظ، أنه سيتم افتتاح مكتبة خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة في وقت قريب، مؤكدًا صدور قرار بعدم منح أي تراخيص للإنشاءات والمباني إلا بعد توفير سبل الراحة بها لذوي الهمم.

حملات توعية للحث على مساعدة ذوي الهمم في الإسكندرية

وقالت الدكتور نشوى جمال، رئيس مجلس إدارة مؤسسة بنك إطعام الخير، أن محافظة الإسكندرية من أكثر المحافظات التي تطبق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ذوي الهمم، داعية إلى ضرورة عمل حملات توعية للحث على مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في الاندماج بالمجتمع.

بدرية طلبة تدعو لاكتشاف قدرات ذوي الهمم

وعلى هامش الاحتفالية، دعت الفنانة بدرية طلبة إلى ضرورة الاهتمام بذوي الهمم واكتشاف قدراتهم التي منحهم الله إياها، مشيرةً إلى أنهم يمتلكون مواهب كبيرة، تحتاج فقط إلى من يكتشفها ويحسن التعامل معها.

وعبّرت «بدرية» عن سعادتها بالاهتمام الكبير الذي توليه مختلف محافظات الجمهورية بذوي الهمم، مشيدةً بتوجيهات القيادة السياسية بتوفير سبل الدعم والراحة لذوي الاحتياجات الخاصة.