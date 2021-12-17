فيفي عبده تهنئ حفيدتها بعيد ميلادها: «خمسة مواه»

هنأت فيفي عبده، اليوم، حفيدتها شهد التي ظهرت معها بالمهرجانات العربية الأخيرة، خلال السير على السجادة الحمراء، بعيد ميلادها.

تفاصيل تهنئة فيفي عبده لحفيدتها

وكتبت الفنانة فيفي عبده، عبر حسابها على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»: «شهد يا حبيبتي بسم الله ما شاء الله عليكي كل عيد ميلاد وأنتي طيبة، عقبال كل سنة كده نبقي مع بعض يا رب بحبك أوووي خمسة مواه).

وانهالت التعليقات من جمهور الفنانة فيفي عبده لتهنئة شهد بعيد ميلادها، وقال أحدهم، «أخذت الحلاوة من جدتها فيفي الحلوة، إن شاء الله يكون دمها خفيف زيك خمسة، موااه من الجزائر»، وعلق آخر: «يا حبيبة قلبنا يا أحلى شهد شفتها في حياتي كلها، أنا بحب أقولك كل سنة وأنتي طيبة يا أحلى شهد في الدنيا أنتي وجدتك».

وأضاف آخر: «أحلى صورة شفتها في حياتي كلها، الله أكبر عليكم بسم الله ما شاء الله عليكم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفثات في العقد ومن شر حسد إذا حسد، أنا من الجزائر، وبحبكم اوي اوي اوي اوي اوي، 5 مواه يا حبايبي».

إطلالة حفيدة فيفي عبده على الريد كاربت

يذكر أن شهد حفيدة فيفي عبده، هي ابنة عزة مجاهد، الابنة الكبرى للفنانة، وخطفت الأنظار خلال إطلالتها على السجادة الحمراء برفقة جدتها، وأكد البعض وأبرزهم بوسي شلبي، على وجود شبه كبير بينها وبين الفنانة.

كما أن الفنانة فيفي عبده، احتفلت منذ عدة أشهر، بتخرج شهد من الجامعة، وهنأتها من خلال مواقع السوشيال ميديا، معلقة: «ألف ألف مبروك يا حبيبة قلب تيتا يا أحلى شهد الدسوقي في الدنيا، ماعندكيش فكرة أنا فرحانة جدا أن حفيدتي اتخرجت النهاردة مبروك على التخرج، عقبال ما أشوفك أحلى عروسة إن شاء الله».

يذكر أن الفنانة فيفي عبده، تم تكريمها مؤخرا بالعراق.