فيفي عبده تنفي لجوئها للدجالين: التجارة مع الله مبتخسرش

أكدت الفنانة فيفي عبده تعرضها الدائم للشائعات، خاصة شائعة وفاتها، مشيرة أنها رأت عزاء على موقع التواصل الاجتماعي، وزعموا أنه عزاء الفنانة فيفي عبده، مؤكدة أن الموت هو الحقيقة الوحيدة التي سنمر بها جميعًا.

وأوضحت فيفي عبده، خلال لقائها مع أسما إبراهيم في برنامج «حبر سري» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، أنها لن تتبرع بأعضائها بعد وفاتها مثلما أعلنت الفنانة إلهام شاهين، «أنا مش ضد ده خالص دي حاجة جميلة جدا من إلهام أنها قالت كده، وأنها بتنقذ بني آدم، لكن كل واحد له وجهة نظره».

ونفت فيفي عبده ما تردد عن زواجها بلاعب كرة القدم السابق جمال عبدالحميد، مؤكدة أنه قدم فيلما معها وأنه لم تتزوجه، وأن هذه مجرد شائعة غير صحيحة.

حقيقة لجوء فيفي عبده للدجالين لفك أعمال السحر

كما نفت فيفي عبده لجوئها للدجالين لفك أعمال السحر لها «دجالين إيه ونيلة إيه بلا دجالين، الواحد اللي يفكر في الناس دي يبقى غلطان، وأنتي تتغلبي على كل ده بالقرآن والصلاة وهتتغلبي على كل حاجة مضيقاكي»، مضيفة «التجارة مع الله متخسرش أبدًا».

وأعربت فيفي عبده، عن رغبتها في خوض تجربة عاطفية جديدة «ياريت ينبض قلبي، أنا قلبي مبينبضش خلاص وقف وبياخد وبيتلقى، وأنا بحب العطاء عشان كده أنا بحب اتدلع وبقول لجمهوري أنا بحب اتدلع، والجمهور هو اللي بيدلعني وبيديني كل الحنان اللي في الدنيا».