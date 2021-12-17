أبرز تصريحات فيفي عبده: أنا نغشة وبتغلب على السحر بالقرآن والصلاة

حلت الفنانة فيفي عبده مساء أمس الخميس ضيفة على أحدى حلقات برنامج حبر سري على شاشة أحد القنوات الفضائية، وخلال الحلقة كشفت عن كثير من التفاصيل والتصريحات الخاصة بحياتها وكذلك عملها كفنانة والتي أثارت الجدل بشكل كبير وتصدرت مواقع التواصل.

فيفي عبده تعترف: أنا نغشه وعشان كدا بتحسد

وكان من بين التصريحات التي أدلت بها الفنانة فيفي عبده هو إيمانها بالحسد حيث قالت: «أنا نجمي خفيف يعني ممكن أكون بعمل شغلى عادى فممكن أتحسد عليه، يعني أنا لو أبدعت في الرقص فدا شغلتي لو أبدعت في المسرح فدا شغلي فلو أنا مش فنانة شاطرة مش هيجيبوني في الحاجات دي وبالتالي أنا بتضرب عين عشان أنا يمكن نغشه شوية».

كما كشفت فيفي خلال اللقاء عن أنها تحتفظ بلبسها بعد كل عمل تقدمه وذلك لأنها لا تحب أن يرتدى أحد لبسها وخوفا من أن يقوم شخص بوضع عمل لها في الملابس.

كما أكدت الفنانة فيفي عبده على أنها لم تعش طفولتها لأنها كانت تعمل ولذلك فهي تشعر أنها طفلة وسط أطفال وهذا الأمر يجعل الشباب والكبار يحبونها.

فيفي عبده تكشف عن طريقة تغلبها على السحر

كما تم توجيه سؤال للفنانة فيفي عبده خلال اللقاء عن حقيقة ذهابها لدجالين فقالت: «دجالين أيه ونيله أيه بلا دجالين بلا مش دجالين على فكرة الواحد اللي بيفكر في الناس دي يبقى غلطان تعرفي تتغلبي على كل دا بالقران والصلاة».

وكشفت أيضا فيفي خلال الحلقة بأن أكثر الأشياء التي ترعبها هي تعرضها لبرامج المقالب ومن بينهم مقلب هاني رمزي.