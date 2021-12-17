الرئيس السيسي يمازح أحد عمال ورش الفخار: «مخلف 16؟.. ربنا يخليهملك»

مازح الرئيس عبد الفتاح السيسي أحد عمال ورش الفخار في منطقة مصر القديمة بسبب عدد أبنائه البالغ 16 ابنا، وذلك خلال جولة تفقدية للرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة أعمال تطوير القاهرة التاريخية، توقف خلالها لتبادل التحية مع عمال الورش والاستماع لمطالبهم.

وقال العامل، خلال تبادله الحديث مع الرئيس السيسي عن حرفته: «ده شغلي، ومعايا ولادي كلهم شغالين، معايا 16 عيل مشغلهم معايا»، فقاطعه الرئيس السيسي مازحا: «مخلف 16؟»، فرد عليه العامل: «أيوة يا فندم»، فقال له الرئيس: «ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا يخليهملك».

السيسي يستمع لشكوى العامل من الأفران

وطلب الرئيس من العامل الحديث عن طلباته، قائلا: «فيه مشكلة عندك»، فرد عليه العامل: «إحنا عاوزين الأفران يهتموا بينا بس»، فقاطعه الرئيس: «كنت موجود مع الحاج عادل فقالي إن الأفران الكهرباء أرحم من الغاز»، فرد عليه العامل: «ده بالنسبة لحاجات وحاجات، والقرميد عشان الفلل والقرى السياحية»، فمازحه الرئيس قائلا: «طب القرى السياحية بيدفعوا كويس».

وألح الرئيس السيسي على العامل ليفصح عن طلباته، فرد عليه العامل قائلا: «إحنا عاوزين رضاك علينا بس، إحنا راضيين بسعادتك، والبركة فيك»، فرد عليه الرئيس: «ربنا يجبر بخاطرك ويخليهم ليك».

السيسي يتفقد مشروعات تطوير القاهرة الكبرى

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم، عددًا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى، وما تتضمنه من طرق ومحاور وكباري، وكذا مشروع تطوير القاهرة التاريخية، ومتابعة تنفيذ مخطط إعادتها إلى رونقها الحضاري لما تحويه من إرث تاريخي عريق، ومن ثم تحويلها إلى مقصد سياحي متطور يتسم بطابع حضاري معماري حديث ومتكامل الخدمات.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن جولة الرئيس شملت تطوير منطقتي مصر القديمة وسور مجرى العيون الذي يمتد من منطقة «فم الخليج» إلى قلعة صلاح الدين لمدها بالماء، وتوقف الرئيس لتبادل التحية مع المواطنين والعاملين في ورش الفخار بمصر القديمة واستمع إلى طلباتهم واحتياجات