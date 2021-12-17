عامل فخار للسيسي: معايا 9 عيال ومحدش سائل فيا.. والرئيس يستجيب لمطالبه

توقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، لتبادل التحية مع المواطنين والعاملين في ورش الفخار بمصر القديمة، واستمع إلى طلباتهم واحتياجاتهم، خلال الجولة التي أجراها لمتابعة أعمال التطوير في المنطقة.

وقال أحد العاملين للرئيس السيسي: «كان نفسي أشوفك ياللي نجدتنا من الموت والدم، ووقفت معانا وحطيتنا فوق دماغه وضحيت بعمرك عشانا»، فقاطعه الرئيس السيسي قائلا: «أنت بس عاوز إيه؟»، فرد عليه: «عاوزك تراعينا في مهنتنا، عندي 64 سنة ومحدش سائل فينا خالص، ولا حد مساعدنا في أي حاجة، بشقى وممدتش إيدي لأي حد، ولا عاوزين يدخلولي الغاز ولا الفرن وجايبين عليا 20 ألف جنيه مياه، أنا عاوز أعيش بس».

وتابع باكيا: «معايا 8 بنات وولد، ومحدش سأل فيا خالص، والحمد لله إني شوفتك قبل ما أموت، لان أنى أب لينا ورئيس جمهورية ولا يعلى عليك حد، انت بقوة الله شلت مصر»، فرد عليه الرئيس: «هنعملك اللي انت عاوزه.. غاز ومياه وكهربا اللي انتم عاوزينه».

أفراد عائلة تعمل في ورشة فخار، قائلا لهم: «الله ينور عليكم.. أخباركم إيه؟ مش عاوزين حاجة»، فقالت إحدى السيدات: «عاوزين الناس تعرف يعني إيه فخار»، فرد عليها الرئيس السيسي: «احنا لما جينا هنا ولما نحطكم على الخريطة السياحية إن شاء الله هتبقى الأمور أحسن، ولو عاوزين دعم تاني إحنا تحت أمركم».

وقال أحد العاملين بورش الفخار للرئيس السيسي مرحبًا به: «حضرتك شرفتنا يا راعي الحرف في مصر، بزيارة حضرتك لينا شرف بجد والله، محتاجين مباردة واحنا خدامين بلدنا»، فرد عليه الرئيس السيسي: «هنعملكم مدرسة في المبنى الإداري، وهنجيب فيها الأولاد اللي في دبلوم ويكون عندكم فرصة إنكم تدربوهم».

وأضاف العامل خلال حديثه مع الرئيس: «احنا وطنيين بجد واحنا الحرفيين بجد ومحتاجين إيدنا مع حضرتك، ومؤتمر الشباب الجاي في يناير أنا واحد من الناس الشباب دول لو محتاجين مساعدة احنا فيه هنا مجموعة تساعد في الفكر بتاع حضرتك».

واستكمل حديثه للرئيس السيسي قائلا له: «حضرتك عليت فينا سقف الحلم، احنا ناس كبار وعجزنا بس عليت فينا سقف الحلم، فعلا متشكرين جدا، وزيارتك لينا شرف لينا وحلم لكل حرفي مصري وبقول للشباب الدولة بتكرم الحرفيين وبتهتم وتروح لحد عندكم وبدل ما نضيع وقتنا في النت تعالوا نضيع وقتنا في هواية جميلة حتى لو مش شغل بس هي هواية جميلة».

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم، عددًا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى، وما تتضمنه من طرق ومحاور وكباري، وكذا مشروع تطوير القاهرة التاريخية، ومتابعة تنفيذ مخطط إعادتها إلى رونقها الحضاري لما تحويه من إرث تاريخي عريق، ومن ثم تحويلها إلى مقصد سياحي متطور يتسم بطابع حضاري معماري حديث ومتكامل الخدمات.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن جولة الرئيس شملت تطوير منطقتي مصر القديمة وسور مجرى العيون الذي يمتد من منطقة «فم الخليج» إلى قلعة صلاح الدين لمدها بالماء، وتوقف الرئيس لتبادل التحية مع المواطنين والعاملين في ورش الفخار بمصر القديمة واستمع إلى طلباتهم واحتياجات