واشنطن: الرئيس الأمريكي سيمنع إيران من الحصول على سلاح نووي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن والشنطن تفضل الحل الدبلوماسي مع إيران، لكن جميع الخيارات مطروحة، وأوضح مسؤول رفيع بوزارة الخارجية الأمريكية، أن الرئيس جو بايدن، سيمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت الجولة السابعة للمفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، بدأت منذ 29 نوفمبر الماضي، في «فيينا»، واختتمت أعمالها، أمس الجمعة، في العاصمة النمساوية دون اتفاق، فيما قال مسؤول أوروبي، إن المحادثات النووية توقفت بطلب إيراني.

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن الدبلوماسية هي الخيار الأول، مضيفا أن الولايات المتحدة ستبحث عن وسائل أخرى لمنع إيران من حيازة السلاح النووي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأوضح المسؤول، أنه على طهران العودة للمفاوضات بمقترحات عملية وجدية، مشيرا إلى وجود الكثير من القضايا العالقة في المفاوضات النووية، قائلا، إن هناك بعض التقدم في المفاوضات بفضل روسيا وجهود المدير العام لـ الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، لكنه غير كاف.

ولفت المسؤول الأمريكي، إلى أن المفاوضات النووية أسوأ مما كانت واشنطن تأمل بتحقيقه، موضحا أن الوتيرة التي تمضي بها «مفاوضات فيينا» أبطأ من الوتيرة التي تعمل بها إيران على برنامجها النووي.

وجرت المفاوضات رسميا في فيينا، بين إيران من جهة، وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك واشنطن في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع طهران

الخارجية الأمريكية: واشنطن ما تزال ملتزمة برفع العقوبات بشرط

وأضاف المسؤول الرفيع في وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن ما تزال ملتزمة برفع العقوبات شريطة العودة المزامنة لإيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

وتابع المسؤول الأمريكي قائلا، إن واشنطن، لا تستبعد العودة إلى جولة جديدة من المفاوضات قبل نهاية العام وذلك منوط بالإيرانيين

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، قال في وقت سابق، إن المحادثات النووية مع إيران لا تسير على ما يرام، مشيرا إلى أن بلاده أبلغت إيران عبر وسطاء أنها متنبهة لتقدمها النووي.

وأوضح ساليفان، «يبدو أننا لن نجد طريقا للعودة إلى الاتفاق النووي»، فيما أضاف المنسق الأوروبي إنريك مورا، أن ليس أمام المشاركون في المفاوضات أشهر للتوصل لاتفاق مع إيران بل أسابيع، مشيرا إلى استئناف المحادثات مع إيران قريبا.