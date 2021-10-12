موسكو: مفاوضات فيينا بشأن النووي الإيراني يجب ألا تستأنف من الصفر

قال مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية، ميخائيل أوليانوف، إن مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني يجب ألا تستأنف من الصفر، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية: المفاوضات أحرزت تقدماً كبيراً

وأضاف أوليانوف في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، اليوم الثلاثاء، أن المفاوضات أحرزت تقدماً كبيراً ومفيداً في الجولات السابقة.

وكانت طهران، كررت أمس الاثنين، التأكيد على أن وفدها سيعود إلى طاولة المفاوضات النووية، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في وقت سابق، إن المفاوضات ستقام قريبا، مشددا على أن وفد بلاده لن يتفاوض على نص جديد، مؤكدا أن الحوار سيكون في إطار الاتفاق النووي.

وكانت المفاوضات التي انطلقت في فيينا في أبريل الماضي، توقفت بعد 6 جولات، في يونيو دون التوصل لتوافق تام على كافة القضايا العالقة من أجل إعادة احياء الاتفاق النووي الموقع بين الدول الكبرى وطهران في عام 2015، والذي انحسبت منه الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترامب معيدة فرض العقوبات على طهران.

وفي سياق آخر، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن طهران ترغب ببناء علاقات ودية وأخوية مع دول المنطقة مبنية على الاحترام المتبادل، على حد قوله.

وأوضحت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان،، إن عبد اللهيان أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الأردني أيمن الصفدي، موضحة أن الوزير الإيراني، عبر عن رغبة طهران ببناء علاقات ودية وأخوية مبنية على الاحترام المتبادل مع دول المنطقة، وطالب بتعزيز العلاقات مع الأردن من خلال استغلال الفرص والإمكانيات الاقتصادية والتجارية في المنطقة.

وفي سياق آخر، تعرضت مواقع لميليشيات تابعة لـ إيران في مدينة البوكمال بريف دير الزور شرق سوريا، أمس الاثنين إلى غارات جوية، وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، مقره العاصمة البريطانية «لندن»، إن انفجارات عنيفة ضربت المنطقة الواقعة على الحدود السورية-العراقية، والتي تنشط فيها ميليشيات موالية لإيران، تزامناً مع تحليق طيران مسير في الأجواء.

وأوضح «المرصد السوري»، أن الطائرات المسيرة، شنت 4 غارات خلال الفترة الممتدة منذ 3 سبتمبر الماضي وحتى 8 أكتوبر الجاري، مشيرا إلى أن الاستهدافات خلفت 3 قتلى من الميليشيات الموالية لإيران من جنسية عراقية، بالإضافة لأكثر من 15 مصابا من مختلف الجنسيات بعضهم بحالة حرجة، فضلاً عن تدمير وإصابة 6 أهداف على الأقل.