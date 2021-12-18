إنقاذ 138 مهاجرا قبالة الساحل الشمالي لـ فرنسا

أنقذت السلطات الفرنسية، 138 مهاجرا قبالة ساحل البلاد الشمالي بـ مضيق «با دو كاليه» في بحر المانش، حاولوا العبور إلى بريطانيا على متن قوارب متهالكة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت مديرية الأمن في المانش وبحر الشمال، إن سفينتين تابعتين للبحرية الفرنسية وزورقين تابعين للجمعية الوطنية للإنقاذ البحري، شاركوا في إنقاذ 138 مهاجرا وأعادتهم إلى الساحل الفرنسي.

وكانت السلطات الفرنسية، أشارت في وقت سابق، إلى محاولة نحو 15400 مهاجر عبور المانش في الأشهر الـ8 الأولى من العام الجاري 2021، بينهم 3500 كانوا يعانون من مصاعب حين أنقذوا وأُعيدوا إلى السواحل الفرنسية.

وكانت النيابة العامة في باريس، كشفت في وقت سابق، عن هوية آخر المهاجرين الغرقى الـ27 في حادث الغرق الذي وقع في بحر المانشة ، الذي وقع في 24 نوفمبر الماضي، والذي أودى بحياة 27 مهاجرا وهو فيتنامي«29 عاما».

وكان من بين الضحايا الـ27، 7 نساء ومراهق «16 عاما» وطفلة «7 سنوات»، فيما نجا من الحادث شخصان فقط هما كردي عراقي وسوداني.

إيطاليا تعلن وفاة مهاجرة في حادث انقلاب قارب كانت على متنه

وفي إيطاليا، لقت امرأة مهاجرة، مصرعها في حادث انقلاب قارب كانت على متنه، وقال رئيس بلدية «لامبيدوزا»، سالفاتوري مارتيللو، إن القارب الذي كان يستقله 26 مهاجرا، انقلب خلال مراحل الإنقاذ، وتم انتشال 25 منهم.

وأضاف مارتيللو، إن المأساة كان يمكن تجنبها، مضيفا إن مصرع المرأة سيكون رقما آخر يضاف إلى قائمة طويلة، في ظل صمت أوروبا وإيطاليا. واشار المسؤول الإيطالي، إلى المرأة كانت قد انطلقت في الرحلة مع ابنها «14 عاما».