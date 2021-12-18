لأول مرة درجات الحرارة تحت الصفر في سانت كاترين وتوقعات بسقوط ثلوج

قال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، في تصريح خاص اليوم السبت، أن درجات الحرارة انخفضت منذ أمس، انخفاضا ملحوظا، مشيرا إلى أن المدينة سجلت في النهار درجات حرارة 7 درجات، وفي ساعات الليل الأولى انخفضت إلى 4 درجات.

وأكد العناني، أن المدينة سجلت فجر اليوم السبت، -1 تحت الصفر، وهي المرة الأولى هذا العام التي تحقق درجات حرارة أقل من الصفر، مضيفا أن موسم الشتاء هذا العام يتوقع أن يكون أكثر برودة، وبالتالي تتساقط الثلوج على المدينة وهو حدث ينتظره الجميع.

سقوط ثلوج على سانت كاترين

وأكد رئيس مدينة سانت كاترين، أن الأرصاد الجوية أشارت هذا الأسبوع إلى وجود منخفض جوي كبير، ترتب عليه سقوط أمطار وسيول على معظم مدن المحافظة، مشيرا إلى أن الأرصاد تتوقع أن تتساقط الثلوج علي سانت كاترين منتصف هذا الأسبوع بسبب الانخفاض الشديد في درجات الحرارة.

وقال إن المدينة استعدت في كل الأحوال لاستقبال الأمطار والسيول بخطة تطهير المخدرات ومراجعة موقف البحيرات الصناعية والسدود، وفي حالة سقوط الثلوج تقوم معدات مجلس المدينة بفتح الطرق حال تراكم الثلوج في الشوارع.

انتعاش السياحة

قال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين أن السياحة منتعشة في المدينة وهناك إقبال علي الصعود علي جبل موسي بالرغم من درجات الحرارة المنخفضة ليلا، وقال إن المدينة استقبلت 2000 سائح زاروا الجبل ودير سانت كاترين.

وتابع أن هناك إقبال كبير هذا الأسبوع لمشاهدة تساقط الثلوج علي المدينة الوحيدة في مصر التي تشبه أوربا وتتحول إلي تابلوه أبيض، موضحا أن كل الوفود السياحية تقوم بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بالإضافة إلى ارتداء ملابس ثقيلة خلال رحلة صعود الجبل.