استقرار الطقس بجنوب سيناء والحرارة 5 درجات ليلا في سانت كاترين

أكد محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، أن المحافظة بدأت تشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث يسود اليوم الثلاثاء طقس معتدل على معظم الأنحاء خلال ساعات النهار، مع انخفاض في درجات الحرارة ليلاً.

وقل المحافظ إن معظم المدن سجلت درجات حرارة معتدلة تراوحت بين 18 و23 درجة في النهار، رغم بداية فصل الشتاء رسمياً، مشيراً إلى أن درجة الحرارة المسجلة في مدينة الطور نهار الثلاثاء بلغت 23 درجة، في حين تشهد مدينة سانت كاترين انخفاضاَ ملحوظاً في درجات الحرارة، حيث سجلت 18 درجة نهاراً، في حين من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة لتسجل 5 درجات خلال ساعات الليل، واعتبر أن هذا الطقس يُعتبر ممتازاً بالنسبة لمدينة كاترين في مثل هذا التوقيت.

كما أعلن محافظ جنوب سيناء الانتهاء من بعض المشروعات الخاصة بحماية مدن المحافظة من أخطار السيول، واستمرار مشروعات الحماية بمدن نويبع ودهب والطور ورأس سدر، لافتاً إلى أنه تقرر أيضاً إقامة عدة مشروعات لحماية مدن خليج السويس من أخطار السيول، بعد تعرض مدن رأس سدر وأبو رديس وأبو زنيمة للسيول، مما تسبب في تدمير أجزاء كبيرة من الطرق والبنية التحتية بهذه المدن.

وأوضح فودة أن هذه المشروعات أغلبها جرى تنفيذها بنسبة تعدت 90%، ويجري استكمال الأعمال، خاصة أن هناك توقف دام 6 شهور بسبب جائحة كورونا، موضحاً أن من أبرز المشروعات التي يجري تنفيذها حالياً هو معبر سيل صناعي في مدينة أبو رديس، بطول 6 كيلومترات وبعرض 30 متراً، يبدأ من مصب وادي بعبع وحتي خليج السويس مروراً بالمدينة، إلى جانب إقامة بحيرات صناعية وطبيعية في أبو رديس ورأس سدر.

وقال المحافظ إن إجمالي مبلغ أعمال الحماية من أخطار السيول في المرحلة الثانية يقترب من 300 مليون جنيه، وهي مشروعات تعود بالفائدة على المحافظة، مشيداً في الوقت نفسه بمشروعي حماية وادي وتير ومدينة طابا من أخطار السيول، التي ساعدت في تجنيب المنطقتين من كوارث جسيمة خلال العامين الماضي والجاري.