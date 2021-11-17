توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. رياح وأمطار غزيرة ورعدية وتساقط الثلوج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا يتضمن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في الفترة من الخميس الموافق 18 نوفمبر الجاري، حتى السبت الموافق 20 من الشهر ذاته.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد البلاد خلال يومي الخميس والجمعة طقسًا معتدلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء، حارًا على جنوب الصعيد، أما السبت يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوبي سيناء والبلاد، ويكون الطقس لطيفًا في أول الليل، مائلًا للبرودة في آخره وفي ساعات الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

ومن المتوقع وفق خبراء الأرصاد أن تشهد البلاد تكوّن الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء يومي الخميس والجمعة.

وتنشط الرياح يوم الجمعة على مناطق من السواحل الغربية وجنوب البلاد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

أماكن سقوط الأمطار

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تكون الفرصة مهيأة غدًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

أما يوم الجمعة فتكون هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء.

ويوم السبت تتساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط للرياح على فترات متقطعة، كما تتساقط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري وشرق البلاد، فيما تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال 72 ساعة مقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 18 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 19 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 20 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 17.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.