3 طائرات من روسيا إلى كابل لتقديم مساعدات إنسانية ونقل الراغبين في مغادرة البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الشروع في تقديم مساعدات إنسانية إلى مطار كابل، إذ قالت إنّ 3 طائرات نقل تابعة لها، نقلت تلك المساعدات كما أنّها تستعد لنقل المواطنين الراغبين في مغادرة أفغانستان.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها اليوم: «نقلت 3 طائرات عسكرية من طراز Il-76 تابعة لوزارة الدفاع، مساعدات إنسانية روسية إلى مطار كابل وتستقبل على متنها الذين يرغبون بمغادرة أفغانستان، كما نقلت الطائرات الثلاث 36 طنًا من البضائع الإنسانية، بما في ذلك المواد الغذائية والأدوية».

أطباء عسكريون ومعدات طبية وأدوية

وفيما يتعلق بتفاصيل الرحلة والمساعدات الروسية، فإنَّه يتواجد على كل طائرة مجموعة من الأطباء العسكريين مزودين بالمعدات الطبية والأدوية اللازمة، وتحمل كل طائرة كذلك إمدادات كافية من مياه الشرب والبطانيات والوجبات الغذائية الفردية للأشخاص الذين سيتمّ إجلاؤهم من أفغانستان.

وأشارت وزارة الدفاع، إلى أنَّه وبأوامر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تمّ تنظيم عملية الإجلاء الرابعة من أراضي أفغانستان لأكثر من 300 مواطن من روسيا وقرغيزستان وكذلك الطلاب الأفغان الدارسين في الجامعات الروسية.

عمليات إجلاء واسعة بعد سيطرة طالبان على الحكم

يُشار إلى أنّه تمّ إجلاء 770 مواطنًا من روسيا والدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي «بيلاروس وقرغيزستان وأرمينيا»، وأوكرانيا وأفغانستان بواسطة طائرات النقل العسكرية الروسية، وذلك في الفترة من 26 أغسطس إلى 1 ديسمبر.

وكانت حركة طالبان المسلحة، قد سيطرت على الحكم في أفغانستان أواخر شهر أغسطس الماضي، وذلك عقب انسحاب القوات الأمريكية من الأراضي الأفغانية، جاء ذلك بعد 20 عاماً من التواجد العسكري في البلاد، وشهدت الأيام الأولى لسيطرة الحركة على العاصمة كابل حالة من الفوضى داخل مطار العاصمة للهرب خوفاً من بطش مقاتلي الحركة.