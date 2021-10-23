النواب الأمريكي يدعم مشروع قرار لتقديم مساعدات إنسانية طارئة إلى لبنان

دعم مجلس النواب الأمريكي، مشروع قرار لتقديم مساعدات إنسانية طارئة إلى لبنان، كما أقر المجلس مشروع قرار يتهم «حزب الله» اللبناني بالفساد وعرقلة مهمة الحكومة في البلاد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال الكونجرس الأمريكي، إن الجيش اللبناني المؤسسة الوحيدة المؤتمنة على الدفاع عن سيادة لبنان، فيما أوضح مشرعون أمريكيون ،إن «حزب الله» يحرك النعرات الطائفية ويزعزع الاقتصاد اللبناني.

مشرعون أمريكيون: «حزب الله» ساهم في تفشي الفساد

وأوضح المشرعون، أن الحزب ساهم في تفشي الفساد ودفع لبنان إلى حافة الانهيار الاقتصادي، فيما اتهم المشرعون، طهران، بالعمل على تهديد سيادة لبنان.

من جانبها، قالت قناة «العربية» الإخبارية، إن واشنطن و3 قوى أوروبية يجددون دعوتهم لعودة إيران سريعا إلى المحادثات النووية، فيما بدأ 33 مشرعا جمهوريا، تحقيقا في قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، رفع العقوبات في وقت سابق من الشهر الجاري عن كيانات مرتبطة بـ برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.

ويشك الجمهوريون في أن قرار وزارة الخزانة، جزء من حزمة من التنازلات التي تهدف إلى إغراء طهران باستئناف المفاوضات بهدف تأمين العودة إلى الاتفاق النووي، رغم أن كبار المسؤولين الأمريكيين سبق ونفوا ارتباط رفع هذه العقوبات بالبرنامج النووي الإيراني.

وطلب المشرعون الجمهوريون، بقيادة النواب بريان ستيل وجيم بانكس، وجو ويلسون، من الخزانة الأمريكية أن تثبت أن الكيانات والأفراد الذين رفعت العقوبات عنهم غير منخرطين فعلا في أنشطة خاضعة للعقوبات.

وكانت وزارة الخزانة الامريكية، رفعت في 8 أكتوبر الجاري العقوبات على مجموعة «ماموت الصناعية» والكيانات التابعة لها، والتي صنفتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على أنها من المنتجين والموردين الرئيسيين للسلع ذات الاستخدام المزدوج من الدرجة العسكرية لبرامج الصواريخ الإيرانية.

من جانبها، حثت باريس، امس الجمعة، إيران على كبح نشاطاتها النووية ذات الخطورة غير المسبوقة.

وكان المبعوث الأمريكي إلى إيران روبرت مالي، انضم إلى نظرائه من فرنسا وبريطانيا وألمانيا في اجتماعات تستضيفها باريس، فيما وصفته وزارة الخارجية الفرنسية بتوقيت حرج بالنسبة لمساعي إنقاذ الاتفاق النووي.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة الفرنسية، آن كلير لوجاند، إنه من الملح والضروري بالنسبة لإيران أن توقف النشاطات ذات الخطورة غير المسبوقة التي تقوم بها في انتهاك الاتفاق، وأن تستأنف على الفور التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

صحيفة: لندن قد تستخدم ضد إيران وروسيا والصين وحدة خاصة في وزارة الدفاع

من جانبها، أشارت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، إلى أن لندن قد تستخدم ضد إيران وروسيا والصين، وحدة خاصة في وزارة الدفاع، قوامها خبراء المال وموظفون سابقون في سيتي لندن.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن فريق الخبراء الخاص الذي يعمل في أجواء سرية، يساعد القوات المسلحة البريطانية في تحسين القدرات على شن حرب اقتصادية وحماية البلاد من التهديدات الإرهابية والهجمات السيبرانية والنشر المتعمد للمعلومات المضللة.

وفي الولايات المتحدة، قال مسؤولون عسكريون ومشرعون إن الاختبار المقلق للغاية لصاروخ صيني أسرع من الصوت يظهر أن واشنطن لديها الكثير من العمل الذي يتعين القيام به بشأن التكنولوجيا والسياسة.

وكانت «فاينانشيال تايمز»، نشرت في وقت سابق أن الصين اختبرت في أغسطس الماضي مركبة تطير بسرعة تفوق سرعة الصوت بـ5 أضعاف، قادرة على حمل صواريخ نووية مع الاحتفاظ بالقدرة الكافية على المناورة لتفادي الدفاعات الصاروخية.