طقس أسوان اليوم.. انخفاض الحرارة وتوقعات بعدم سقوط أمطار والصغرى 10

تشهد محافظة أسوان، اليوم السبت، استقرارا في حالة الطقس، حيث لم تتأثر بالتقلبات الجوية التى شهدتها البلاد مؤخراً، وسجلت درجة الحرارة الصغرى 10 درجات والعظمى 21 درجة، وبلغت نسبة الرطوبة 42%، والأمطار 0%، والرياح 21 كم/الساعة، وناشدت هيئة الأرصاد المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة ليلا.

طقس أسوان اليوم.. سحب في السماء

وظهرت سماء محافظة أسوان ملبدة بالسحب، في الساعات الأولى من صباح اليوم، لكن مع مرور الوقت تختفي السحب تدريجياً، ما يوضح استقرار حالة الطقس.

ويعود استقرار حالة الطقس في محافظة أسوان إلى موقعها الجغرافي، لذلك لم تتأثر بالتقلبات الجوية التي تشهدها محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

حالة الطقس علي المحافظات

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس مائلا للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، ومعتدلا على السواحل الشمالية الشرقية ومحافظات القاهرة الكبرى والاسكندرية والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون مائلا للدفء على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقع الخبراء أن يكون الطقس في مصر اليوم خلال ساعات الليل باردا أوله وشديد البرودة آخره على كل الأنحاء، وتصل البرودة إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وتستمر حالة البحر المتوسط من معتدلة المضطربة، ويصل ارتفاع الموج إلى 2.5 متر، والرياح جنوبية غربية، بينما يصل ارتفاع الموج إلى مترين في البحر الأحمر والرياح شمالية غربية.

شلاتين أعلى المحافظات في درجات الحرارة

ويتوقع أن تكون درجة الحرارة الأعلى في مصر اليوم 28 درجة في شلاتين، وأقلها 5 درجات في سيوة، يليها 6 درجات في سانت كاترين، و7 درجات في نخل بجنوب سيناء وأسيوط والمنيا وسوهاج.

تساقط أمطار على 21 محافظة يوم الاثنين

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تضطرب حالة الطقس يومي الأحد والاثنين، وأن تتساقط أمطار على 21 محافظة يوم الاثنين، كما توقعت أن يصل ارتفاع الموج إلى 5 أمتار في البحر المتوسط.